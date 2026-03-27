A neppure 24 ore dalla fine della registrazione della seconda puntata del serale di Amici, sui social sta già circolando il nome dell'allieva che avrebbe perso il ballottaggio finale. Stando a quello che ha svelato Amedeo Venza su Instagram, la giuria avrebbe deciso di eliminare Caterina: la cantante del team Zerbi-Celentano, dunque, avrebbe avuto la peggio nel confronto decisivo contro Valentina.

I primi spoiler sul secondo eliminato della puntata

Nel corso della registrazione della seconda puntata del serale di Amici c'è stata una doppia eliminazione: Simone ha lasciato la gara dopo la prima partita, invece Caterina e Valentina si sono sfidate al ballottaggio.

Le due cantanti hanno provato a convincere la giuria eseguendo i loro cavalli di battaglia, dopodiché sono rientrate nella casetta e lì hanno aspettato il verdetto finale.

Il nome del secondo eliminato sarà ufficializzato al termine dell'appuntamento in onda il 28 marzo, ma già in queste ore stanno circolando i primi spoiler su come dovrebbe essere andato lo spareggio.

Amedeo Venza ha dato quasi per certo il fatto che ad abbandonare la scuola sarebbe stata Caterina e quindi, di conseguenza, Valentina sarebbe approdata alla terza puntata.

I commenti a caldo dei fan

Da quando sono trapelati i nomi delle allieve al ballottaggio, i fan di Amici hanno cominciato a ipotizzare chi potrebbe lasciare la gara dopo Opi, Michele, Antonio e Simone.

"Non può uscire Valentina perché Gard resterebbe l'unico cantante della squadra", "Due brave cantanti a rischio e Riccardo ancora dentro, follia", "Ma perché Plasma e Riccardo sono ancora lì?", "Dovrebbe uscire Caterina anche solo per far scendere dal piedistallo la squadra di Zerbi", "Per una questione numerica dovrebbe uscire Caterina", "Uscirà quella con gli inediti che funzionano di più, questo programma continua a non avere senso", "Sicuro Caterina, sono troppi in quel team", si legge su X in queste ore.

Gli eliminati di Amici fino ad ora

Quando manca un giorno alla messa in onda della seconda puntata del serale di Amici, gli eliminati ufficiali sono quattro.

Opi, Michele e Antonio sono stati esclusi al debutto, invece Simone ha dovuto lasciare la scuola all'inizio della registrazione di giovedì scorso perché la sua squadra ha perso la manche contro gli Zerbi-Cele.

A questi titolari si aggiungerà colei che perderà il ballottaggio del 2° serale, ovvero una tra Caterina e Valentina.