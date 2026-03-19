Nella serata del 18 marzo, il programma di intrattenimento ‘Stasera tutto è possibile’, in onda su Rai2 e condotto da Stefano De Martino, ha conquistato la vetta degli ascolti televisivi in prima serata. La trasmissione ha registrato un notevole successo, totalizzando 2.002.000 telespettatori e raggiungendo un elevato share del 15,8%. Questo risultato sottolinea il forte gradimento del pubblico per il format, apprezzato per il suo tono leggero e la presenza di numerosi ospiti che animano le puntate.

Gli altri protagonisti della prima serata televisiva

La competizione in prima serata ha visto diversi programmi contendersi l'attenzione del pubblico. Su Canale 5, la fiction ‘Vanina – Un Vicequestore a Catania 2’ ha catturato l'interesse di 1.864.000 telespettatori, ottenendo un share del 13,8%. Su Rai1, la serie ‘Morgane – Detective Geniale 5’ ha registrato 1.539.000 telespettatori, pari al 10,1% di share. Il programma di approfondimento ‘Chi l’ha Visto?’, trasmesso su Rai3, ha mantenuto un solido seguito con 1.300.000 spettatori e una quota dell'8,4%. Su Italia 1, il format di inchiesta e intrattenimento ‘Le Iene’ ha totalizzato 1.006.000 telespettatori, raggiungendo l'8,3% di share.

Tra le altre emittenti, il match di Champions League tra Liverpool e Galatasaray, proposto su Tv8, ha interessato 818.000 spettatori, con un 4,3% di share.

Su La7, il film ‘La Giusta Distanza’ ha raccolto 642.000 telespettatori, pari al 3,7%. ‘Realpolitik’ su Rete 4 ha ottenuto 402.000 spettatori e il 3,2%, mentre sul Nove, il documentario ‘Walter Veltroni – Le emozioni che abbiamo vissuto’ ha concluso la serata con 183.000 telespettatori e l'1,1% di share.

L'intensa sfida nell'access prime time

La fascia dell'access prime time ha mostrato una competizione particolarmente intensa tra le principali reti. ‘La Ruota della Fortuna’, trasmessa su Canale 5, si è aggiudicata il primo posto con un impressionante dato di 5.029.000 telespettatori e un elevatissimo share del 24,2%. Subito a ruota, su Rai1, il popolare game show ‘Affari Tuoi’ ha totalizzato 4.981.000 spettatori, raggiungendo un significativo 23,9% di share.

Nello stesso slot orario, sempre su Rai1, il programma ‘Cinque Minuti’ ha registrato l'attenzione di 3.963.000 telespettatori, pari al 19,9% di share. Questi numeri evidenziano una sostanziale parità e una forte battaglia per gli ascolti nella fascia preserale tra i due programmi leader.

Analisi complessiva degli ascolti e tendenze

L'analisi dei dati di ascolto della serata del 18 marzo rivela una chiara distribuzione del pubblico tra le diverse reti generaliste. Rai2 si è nettamente distinta, grazie al notevole successo di ‘Stasera tutto è possibile’, che ha saputo catalizzare un'ampia fetta di pubblico. La varietà dell'offerta televisiva, che ha spaziato dalle fiction ai programmi di intrattenimento e di approfondimento, ha dimostrato la capacità di ciascun canale di intercettare e soddisfare segmenti specifici di spettatori.

Il confronto tra i dati di share e il numero di telespettatori delle varie emittenti conferma, ancora una volta, la centralità e l'efficacia dei programmi di intrattenimento leggero all'interno della programmazione serale italiana.