Il 18 marzo scorso un concerto di Gigi D'Alessio ha fatto da sfondo a due momenti romantici: Ciro Solimeno ha girato un'esterna con una corteggiatrice e Martina De Ioannon ha assistito al live con il fidanzato Gianmarco Steri. I tre protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne, dunque, erano nello stesso posto e hanno rischiato di incontrarsi dopo le tensioni di qualche mese fa.

La coincidenza che fa discutere

Cosa ci facevano Ciro, Martina e Gianmarco nello stesso posto? I fan di Uomini e donne se lo sono chiesto da quando sui social hanno cominciato a circolare video e foto dei tre al palazzetto dello sport di Roma.

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, l'altra sera Gigi D'Alessio ha fatto un concerto al quale hanno partecipato diversi personaggi noti: l'attuale tronista, ad esempio, ha assistito al live con la corteggiatrice Martina.

Chi era presente ha raccontato che i due avrebbero cantato e si sarebbero baciati, ma ovviamente davanti alle telecamere del programma perché stavano registrando un'esterna che sarà mostrata in studio tra qualche giorno.

De Ioannon e Steri, invece, sono stati ripresi mentre si scambiavano tenerezze tra un brano e l'altro, poi hanno postato selfie e storie incuranti del fatto che a pochi passi da loro c'era Ciro.

i miei miei miei (mettete il muto) pic.twitter.com/SOewGQsxPU — ludo (@possudirtelo) March 18, 2026

La reazione dei fan di Uomini e donne

La presenza di Ciro, Martina e Gianmarco allo stesso concerto ha animato la discussione tra i fan di Uomini e donne, soprattutto da quelli che non escludono che la redazione potrebbe aver organizzato l'esterna al palazzetto sapendo che ci sarebbe stata anche la coppia (De Ioannon lo aveva anticipato qualche giorno fa sui social).

"Loro due sono troppo belli", "Il fatto che c'erano Ciro e la corteggiatrice è stato un caso?", "Io sto ridendo guardando questi video", "Martina e Gianmarco si baciano e Ciro gira un'esterna, cinema", "Questa cosa è divertentissima", "Voi che siete lì dateci più video", si legge su X in queste ore.

Le accuse e il silenzio

Nell'ultimo periodo si è parlato di questo "trio" per le accuse che Ciro ha lanciato a Martina dagli studi di Uomini e donne.

Il giovane ha raccontato degli incontri che ci sarebbero stati tra lui e De Ioannon mentre si frequentavano in tv, ma lei non gli ha mai risposto.

La mancata reazione della ragazza sembra aver indispettito sia Solimeno che gli autori del dating-show, infatti Raffaella Mennoia ha smesso di seguirla su Instagram dopo questa vicenda.