Tommaso Paradiso ha scelto un modo originale per annunciare il suo prossimo matrimonio con Carolina Sansoni. Il cantante ha pubblicato su TikTok un video in cui la coppia esegue la coreografia del brano “Per sempre sì”, vincitore del Festival di Sanremo. Nel filmato, un dettaglio salta all'occhio: un anello al dito di Carolina Sansoni, gesto che suggerisce una proposta di nozze.

Il video e il gesto simbolico

Nel video condiviso su TikTok, Paradiso e la compagna si divertono a ballare insieme sulle note di “Per sempre sì”. L’ultima mossa della coreografia mette in evidenza l’anello indossato da Carolina Sansoni, diventando il dettaglio che conferma l’intenzione di sposarsi.

Il riferimento al Festival di Sanremo aggiunge un tocco simbolico all’annuncio.

La storia d’amore

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sono una coppia da diversi anni. Lei è un’imprenditrice, fondatrice dell’agenzia Talk in Pills e della start‑up Denoise Design. I due si sono conosciuti nel 2017 durante una partita di calcio e vivono a Roma con i loro cani Ugo e Pina. Nell’aprile del 2025 è nata la loro prima figlia, Anna.

Contesto e conferme

Al momento non risultano conferme indipendenti da altre testate sulla notizia del matrimonio. Tuttavia, il video pubblicato dallo stesso cantante rappresenta un annuncio pubblico e significativo, che lascia intendere una imminente unione.

Chi è Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso è un cantautore italiano noto per essere stato il frontman del gruppo Thegiornalisti. Dopo lo scioglimento della band, ha intrapreso con successo la carriera da solista, partecipando al Festival di Sanremo 2026 con il brano “I romantici”. La sua musica è spesso caratterizzata da un forte impatto emotivo e da testi che esplorano temi legati all'amore e alle relazioni.