A un anno dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo 2025 dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, emerge un toccante messaggio privato destinato al nipote Gabriele. I figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, ospiti a Verissimo, hanno condiviso questo commovente dettaglio, rivelando che pochi giorni prima di spegnersi l'attrice aveva registrato un vocale di quattro minuti per il bambino. Paolo Ciavarro ha confessato di non aver ancora trovato il coraggio di riascoltare quel messaggio, né di farlo ascoltare ad altri, ma ha espresso la volontà di condividerlo con Gabriele "quando sarà il momento".

Un ricordo prezioso custodito nel silenzio

Questo messaggio vocale rappresenta un gesto di estremo affetto, pensato per il nipote che non avrà la possibilità di conoscere la nonna. Paolo ha espresso il dolore più profondo nel sapere che Eleonora non potrà più essere presente per Gabriele, ammettendo che il cuore si spezza guardando le fotografie. Andrea ha aggiunto che, nonostante la consapevolezza della perdita, il piccolo continua a parlare della nonna al presente, quasi come se fosse ancora al loro fianco.

Un’eredità di amore e presenza indelebile

Il vocale inedito si affianca al desiderio pubblico espresso da Eleonora Giorgi in vita: che, in caso di morte, al nipote venisse comunicato che lei "è diventata un angelo", per aiutarlo a elaborare il dolore della perdita.

Questo nuovo gesto, intimo e personale, sottolinea il legame profondo tra l'attrice e il nipote, e la sua volontà di rimanere una presenza costante nella sua vita, anche dopo la sua scomparsa.

La rivelazione di questo prezioso ricordo è avvenuta durante un momento di riflessione nel salotto televisivo di Verissimo, dove i figli hanno scelto di condividere questo frammento di memoria familiare, ancora custodito nel silenzio e nell'attesa del momento giusto per essere ascoltato dal piccolo Gabriele.