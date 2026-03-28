Cristina scapperà e sparirà nel nulla nelle puntate di Un posto al sole dal 6 al 10 aprile: Roberto, Greta e Marina saranno disperati.

Le anticipazioni rivelano che la fuga di Cristina arriverà dopo una festa a Palazzo Palladini in cui due bulli faranno molti danni. La ragazzina, inoltre, farà una scoperta su Greta che la deluderà molto. Probabilmente si renderà conto che sua madre ha un amante e attribuirà a questo la sua lontananza.

Pasqua disastrosa a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una settimana di Pasqua davvero movimentata per i protagonisti.

Cristina riuscirà a convincere Roberto e Marina a lasciarla da sola a casa, ma non sarà affatto una buona idea. Teo, infatti, spingerà la sua amica a dare una festa esclusiva a Palazzo Palladini e le conseguenze saranno disastrose. Nel pieno del divertimento, due bulli commetteranno degli atti vandalici, ma le brutte sorprese non finiranno qui. Come se non bastasse, si scatenerà un violento temporale che richiederà l'intervento di un elettricista. Raffaele penserà di affidarsi a Eduardo e Angelo ma questo farà andare su tutte le furie Alberto Palladini. La settimana si concluderà nel peggiore dei modi, visto che quando Roberto verrà a sapere della festa e dei danni causati al suo appartamento.

A farne le spese sarà Cristina, già provata da altro spiacevole episodio. Le trame non specificano cosa turberà la ragazza, ma è molto probabile che Cristina scopra che Greta aveva un amante.

L'inquietudine di Cristina e il dramma per Roberto e Greta

Nelle puntate di Un posto al sole dal 6 al 10 aprile, Cristina attraverserà un momento molto difficile. La ragazza, infatti, si sentirà senza via d'uscita: da un lato temerà la reazione di Ferri dopo che i bulli hanno danneggiato la sua casa e dall'altro Greta non saprà come consolarla. Cristina, infatti, farà una brutta scoperta che riguarda sua madre e quasi certamente capirà che Greta ha un altro uomo. Tutto questo provocherà nella ragazza un senso di frustrazione tale che scapperà e sembrerà sparita nel nulla. Roberto, Marina e Greta saranno più disperati che mai e Filippo li aiuterà nelle ricerche della ragazzina.