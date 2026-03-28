Durante la puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 27 marzo su Canale 5, Ibiza Altea ha giudicato negativamente l'atteggiamento di Blu Barbara Prezia. Antonella Elia per difendere la coinquilina si è resa protagonista di un accesso botta e risposta. Il giorno seguente la showgirl ha rinnovato le critiche alla modella: "Sei falsa e bugiarda. Non mi salutare".

Le critiche di Antonella a Ibiza

Mentre i concorrenti del GFVip si trovava in cucina per fare colazione, Antonella Elia ha avuto qualcosa da ridire a Ibiza Altea: "Vergognati di parlare così di un'altra donna.

Tu semini zizzania e vuoi far credere di essere quella che non sei". Nonostante la modella abbia chiesto alla showgirl di moderare i toni, la Elia ha proseguito nel suo monologo: "Mi stai antipatica perché sei falsa e bugiarda, non mi salutare. Io con te non voglio avere niente a che fare". E ancora: "Sei ipocrita e getti fango sulle altre donne, perché pensi di essere la più bella di tutte".

Dal canto suo Ibiza ha cercato di difendersi: "Ma se anche tu sei la prima che attacca le altre donne. Piccola nonnetta, falsa di cosa? Io ti rispondo perché tu mi stai attaccando. Non sono una traditrice e non mi vergogno di nulla. Rilassati".

qualcuno doveva farla scendere dal piedistallo in cui si è messa e ci sta pensando antonella 😭

(la bellezza senza qualità si annulla) pic.twitter.com/RoeGijJDT7 — 🌻 𝕾𝖔𝖑𝖊𝖎𝖑 🌻 (@sunstateofmind_) March 28, 2026

I motivi della lite

Durante la puntata in onda ieri, Blu è stata definita una gatta morta da Ibiza.

A detta di quest'ultima l'atteggiamento della concorrente non corrisponde ad una persona che dice di essere innamorata del suo fidanzato.

A quel punto Alessandra con Antonella hanno spezzato una lancia a favore della coinquilina. Di conseguenza c'è stato un accesso botta e risposta tra Antonella e Ibiza. Motivo per cui il giorno dopo la puntata, tra la modella e la showgirl sono proseguiti gli attriti.

Cosa pensano gli utenti del web

Lo scontro mattutino tra Ibiza e Antonella è stato oggetto di discussione fra i telespettatori del reality show, tanto che su X diversi utenti hanno preso le difese di una e dell'altra. Un utente ha affermato: "Antonella è la prima che ce l'ha con le donne e dice di Ibiza?".

Un altro utente ha affermato: "Ragazzi ma la Elia ha semplicemente disintegrato Ibiza". Tra i vari utenti c'è chi ha ironizzato: "Per un attimo ho temuto che Antonella togliesse la parrucca di Ibiza proprio come accaduto in passato con Aida Yespica". Infine c'è anche chi crede che entrambe le donne siano alla ricerca di visibilità: "Intendono solo creare dinamiche. Due morte di fama".