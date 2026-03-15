Anna Tedesco sembra avere le idee molto chiare su cosa potrebbe accadere tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti in futuro, soprattutto dopo l'apertura di lui ad un incontro lontano dalle telecamere di Uomini e donne. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, infatti, l'ex dama ha detto che per lei i due non torneranno mai insieme perché sono passati molti anni dalla rottura e perché se ne sarebbero dette troppe alle spalle.

Il parere di Anna Tedesco

Da più di una settimana sul web si sta parlando di un possibile ritorno di fiamma tra Gemma e Giorgio.

Tutto è nato da un'intervista nella quale l'ex cavaliere si è detto pronto a rivedere Galgani dopo quasi dieci anni, ma fuori dagli studi di Uomini e donne.

Se agli Elios non è ancora stato affrontato questo scottante argomento, in rete sono stati in tanti ad esporsi dando un'opinione personale.

Anna, che ha partecipato al dating-show tempo fa e che è molto amica di Manetti, ha espresso un parere deciso sul riavvicinamento che gran parte del pubblico vorrebbe.

"Io sono basita. Tornare insieme? Sarebbe una minestra riscaldata e vi dico che non succederà. Il loro rapporto è finito, lei ha detto troppe cattiverie in questi anni", ha dichiarato l'ex dama del parterre.

Il silenzio negli studi di Uomini e donne

All'inizio della settimana si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne, e tutti i fan si aspettavano qualcosa di diversi dalle anticipazioni che sono trapelate dallo studio.

Anche se sul web se ne è parlato tantissimo, Maria De Filippi ha deciso di ignorare completamente l'intervista con la quale Giorgio ha proposto a Gemma di rivederli lontano dai riflettori.

Neppure la dama ha accennato a questa situazione, quindi si deduce che la redazione non avrebbe intenzione di cavalcare il gossip che sta impazzando in rete in questi giorni.

In arrivo nuove registrazioni

Il 16 e 17 marzo ci saranno nuove riprese, ma i fan di Uomini e donne sembrano non credere più di tanto alla possibilità di rivedere Giorgio in studio per un confronto con Gemma.

I telespettatori sono anche convinti del fatto che la dama non lascerebbe il cast per nulla al mondo, quindi un faccia a faccia con l'ex fidanzato potrebbe avvenire esclusivamente agli Elios prima della fine della stagione.