C'era grande attesa per le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne dell'11 marzo, soprattutto perché è stata la prima dopo la pubblicazione dell'intervista con la quale Giorgio Manetti si è riproposto a Gemma Galgani. Lorenzo Pugnaloni, però, ha svelato che nel corso delle riprese odierne Maria De Filippi non ha fatto neppure un velato riferimento a questa situazione, anzi non ha interpellato la dama fino alla fine della puntata.

La scelta della redazione di Uomini e donne

Nella registrazione di Uomini e donne dell'11 marzo non si è parlato né di Gemma né del ripensamento del suo ex Giorgio.

Al termine delle riprese, infatti, si è saputo che Maria De Filippi ha scelto di non affrontare quest'argomento che nell'ultima settimana è stato sulla bocca di tutti.

La conduttrice, dunque, ha volutamente ignorato le dichiarazioni di Manetti e la reazione che ha avuto Galgani quando le ha lette la prima volta.

Molti fan si aspettavano tutt'altro dalle anticipazioni di questo mercoledì, o comunque non che la padrona di casa glissasse sulla proposta che il cavaliere ha fatto alla dama tramite un'intervista ("Lascia il programma e torna con me, riproviamoci", ha detto).

Gemma di nuovo nell'ombra

Nell'ultimo mese Gemma ha avuto pochissimo spazio nelle registrazioni di Uomini e donne, anche l'11 marzo non si è parlato di lei nonostante ci fosse qualcosa da dire (le dichiarazioni di Giorgio).

La sensazione che hanno molto fan del programma, dunque, è che la padrona di casa starebbe volentieri facendo a meno della 76enne e delle dinamiche che potrebbe creare con i cavalieri seduti di fronte a lei.

Fatta eccezione per il tira e molla con Mario, in questa stagione Galgani non è stata quasi mai protagonista del dating-show al quale partecipa da più di 17 anni.

Gli spoiler delle nuove riprese

Nel corso della registrazione di Uomini e donne dell'11 marzo è successo di tutto: Marina ha litigato furiosamente con Gianni e Tina, Sabrina è tornata e ha cominciato a frequentare Davide, Alessio ha chiuso definitivamente con Rosanna e invece continua con Debora, Elisabetta ha ripreso posto nel parterre dopo aver detto addio a Sebastiano.

Sul fronte giovani, Ciro e Matteo sono quasi arrivati alle mani e Sara ha avuto un piccolo malore a causa della tensione.