Elisabetta Gigante è stata tra i protagonisti della puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi, 2 marzo. La dama è uscita a cena con un nuovo cavaliere e lo ha baciato e in tanti l'hanno attaccata perché avrebbe dimenticato Sebastiano Mignosa troppo rapidamente. Nei prossimi giorni, però, la protagonista del trono Over spiazzerà tutti abbandonando il parterre da sola.

Elisabetta sotto accusa a Uomini e donne

La settimana di Uomini e donne si è aperta con Elisabetta e il racconto della cena che ha fatto con un nuovo cavaliere del parterre di nome Stefano.

A pochi giorni di distanza dalla fine della conoscenza con Sebastiano, dunque, la dama ha accettato l'invito di un altro uomo e lo ha baciato: tutto questo ha portato gli opinionisti e lo stesso Mignosa a mettere in discussione la donna e l'interesse che ha sempre detto di provare per l'unico uomo che ha frequentato dall'inizio della stagione.

"Da una puntata all'altra cambia tutto. Ieri piangevi per uno e ora sei felicissima per il bacio con un altro. Mah", ha detto Gianni Sperti.

La protagonista del trono Over si è difesa e ha risposto a tutte le critiche che le sono arrivate in studio, anche quelle più pungenti da parte di Tina Cipollari.

La decisione delle prossime puntate

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse in tv nei prossimi giorni, però, svelano che Elisabetta sorprenderà tutti con un annuncio.

La dama lascerà il programma da sola e spiegherà che non si sente pronta a nuove conoscenze perché prima deve dimenticare Sebastiano.

Il cavaliere siciliano prenderà la stessa decisione della sua "ex", ovvero abbandonerà il parterre e proverà a ripartire lontano dalle telecamere.

Dal feeling al mancato lieto fine

Elisabetta e Sebastiano sono stati tra i protagonisti assoluti delle puntate di Uomini e donne che sono andate in onda negli ultimi due mesi e mezzo: tutte le settimane si è parlato di questa conoscenza e degli ostacoli che hanno portato alla rottura definitiva.

La dama ha dato diverse possibilità al cavaliere, ma dopo l'ennesima delusione ha deciso di mettere un punto e voltare pagina aprendosi a nuove frequentazioni in studio e fuori.