Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit visibili nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Ender comunicherà ad Yigit che sua cognata la sta tenendo sotto ricatto. Il giovane sarà così furioso che proverà a strangolare Sahika durante un confronto.

Ender minacciata dalla cognata

Ender e Kaya si sposeranno su richiesta di Yigit che li minaccerà in caso contrario di troncare i rapporti con loro. Dopo l'evento, la donna tornerà a lavorare al fianco di Nadir, un ex socio di Halit desideroso di vendetta. Celebi si troverà a fare i conti con Sahika, nel frattempo tornata in città su ordine del signor Argun

La sorella di Kaya intimidirà la cognata di dire a tutti che era stato Yigit a gettarla nelle acque del Bosforo dopo averla aggredita.

In particolare, Sahika comunicherà ad Ender di avere in mano un filmato dove si vede suo figlio attaccarla e gettarla in mare. Celebi rimarrà profondamente turbata, temendo rappresaglie contro Yigit.

Yigit prova ad aggredire Sahika

Le anticipazioni rivelano che Ender deciderà di raccontare ad Yigit quello che è accaduto con Sahika. La donna avvertirà il giovane che sua zia ha in mano il video dell'aggressione. Il ragazzo informerà Ender che Sahika sta mentendo poiché le telecamere non funzionavano al momento dell'aggressione. Yigit deciderà di affrontare sua zia e colpito da un attacco di rabbia tenterà di strangolarla. Fortunatamente il giovane riuscirà a fermarsi in tempo. Sahika capirà che Ender ha detto al figlio del ricatto.

La donna invierà il filmato alla cognata, che sarà costretta a cedere alle sue imposizioni se non vuole che Yigit finisca in carcere per tentato omicidio. Ender scoprirà che Sahika intende provocare una nuova crisi coniugale tra Yildiz e Halit.

Ender e Caner hanno accompagnato Yildiz in ospedale

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi a marzo sui teleschermi di Canale 5, Ender e Yildiz hanno organizzato un piano per fermare l'ascesa di Sahika nella vita di Halit. Intanto Kaya ha portato Leyla ad una festa. La ragazza si è dileguata inventandosi una scusa. Halit, invece, ha iniziato a nutrire dei sospetti su Kaya dopo aver partecipato ad una gara d'appalto insieme.

Yildiz è entrata in travaglio e per questo è stata accompagnata da Caner e Ender in ospedale. I tre sono apparsi certi che Sahika avrebbe falsificato il test del Dna per dimostrare che il bambino non è di Halit. Quest'ultimo si è infuriato con Yildiz, che è riuscita a calmarlo facendo leva sulla sua voglia di paternità. Infine Sibel si è preoccupata quando ha visto Kaya accompagnare Leyla a casa.