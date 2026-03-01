Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 2 al 6 marzo sarà dato molto spazio ad una dama che nell'ultimo periodo è stata un po' nell'ombra: le anticipazioni del web svelano che Cinzia Paolini tornerà al centro delle dinamiche dando un'altra possibilità a Mario Lenti. Gli opinionisti e molti componenti del parterre accuseranno i due di avere un accordo e in studio si scatenerà il caos. Ciro Solimeno, invece, verrà sgridato da Maria De Filippi per i toni che userà in una discussione con Alessia Antonetti.

Cinzia e Mario creano scompiglio a Uomini e donne

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e donne? Le anticipazioni del web svelano che Mario e Cinzia saranno protagonisti della maggior parte degli appuntamenti che andranno in onda dal 2 al 6 marzo, ma non in maniera positiva.

Quando i due parleranno dell'ennesima possibilità che hanno deciso di darsi, infatti, in studio si scatenerà il caos.

Gli opinionisti saranno i primi a puntare il dito contro la dama e il cavaliere e lo faranno accusandoli di essersi messi d'accordo lontano dalle telecamere per tornare al centro dell'attenzione dopo un periodo "in panchina".

I diretti interessati proveranno a difendersi da queste pungenti critiche, ma quasi nessuno crederà all'interesse che diranno di provare l'uno per l'altra.

A far storcere il naso a Tina e Gianni sarà anche la decisione di Cinzia di continuare a frequentare anche altri signori, a partire dal nuovo arrivato Michele.

Tanti litigi nel trono Over

La prossima settimana a Uomini e donne non mancheranno i momenti di tensione, e spesso a crearli saranno gli opinionisti.

Gianni, ad esempio, non gradirà la velocità con la quale Elisabetta dimenticherà Sebastiano e lo farà presente con commenti piuttosto pungenti.

Tina, invece, tornerà ad attaccare Paola quando le sentirà dire che non intende più frequentare Edoardo perché è rimasta delusa da molti suoi comportamenti.

Il rimprovero della conduttrice

Un altro momento che sicuramente farà discutere il pubblico di Uomini e donne sarà quello della strigliata di Maria De Filippi a Ciro.

Il tronista, infatti, verrà sgridato dalla padrona di casa per i toni che userà nelle discussioni con Alessia.

Vedendo la corteggiatrice in lacrime, la conduttrice interverrà per rimproverare il giovane e per invitarlo a ridimensionare il suo comportamento.