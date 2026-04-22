Stefano De Martino torna protagonista in prima serata su Rai 2 con una puntata speciale di ‘Anche Stasera tutto è possibile’. L’appuntamento, fissato per mercoledì 22 aprile 2026 alle 21:20, propone una selezione dei momenti più esilaranti dell’ultima edizione del comedy show, appena conclusa. Questa serata evento, realizzata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, offre al pubblico la possibilità di rivivere sketch, giochi e performance che hanno caratterizzato il varietà, celebrando il successo e ringraziando i telespettatori.

I momenti cult e gli ospiti d’eccezione

La serata speciale è un vero e proprio “best of”, che ripropone le scene più iconiche e le sfide più apprezzate dal pubblico. Molti degli ospiti che si sono alternati nelle puntate saranno nuovamente protagonisti. Tra i volti più amati e che hanno contribuito al successo del format spiccano Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Biagio Izzo e Peppe Iodice. I telespettatori potranno divertirsi ancora con le prove più imprevedibili, come la celebre Stanza Inclinata e i giochi di improvvisazione, elementi distintivi che hanno consacrato il programma come punto di riferimento per la comicità televisiva.

Il format internazionale e il team creativo dietro lo show

Il successo di ‘Stasera tutto è possibile’ affonda le radici nel format internazionale ‘Anything Goes’, ideato da Satisfaction the Television Agency e distribuito da Banijay Rights. Dietro le quinte, un affiatato team di autori ha saputo adattare e arricchire il format, tra cui Stefano Santucci, Riccardo Cassini, Stefano De Martino stesso e Gian Luca Belardi. La regia è affidata a Sergio Colabona. Questa puntata speciale non è solo un omaggio ai momenti clou, ma celebra il successo della stagione appena conclusa e ringrazia il pubblico che ha seguito con entusiasmo ogni appuntamento.

Grazie alla sua formula leggera e coinvolgente, il programma continua a riscuotere ampi consensi, confermando Stefano De Martino come uno dei volti più apprezzati della prima serata televisiva italiana.