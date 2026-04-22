Petra stupirà Samuel nelle prossime puntate de La Promessa: "Non dirò del tuo bacio con Maria", assicurerà.

Le anticipazioni rivelano che Petra confiderà a Samuel che l'uomo misterioso che ha amato per anni è il conte Ayala. Successivamente la donna rassicurerà l'ex parroco: il suo segreto con Maria è al sicuro.

Petra non avrà fiducia in nessuno a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra tornerà più agguerrita che mai. La governante riprenderà servizio al palazzo e non avrà più nessun riguardo per i collaboratori. Petra sarà molto dura, soprattutto con Maria che l'aveva accusata ingiustamente di aver fatto scomunicare Samuel.

Quest'ultimo avrà modo di parlare con Petra e le chiederà di tornare ad essere la donna gentile che si stava sforzando di diventare, ma lei rifiuterà tutto questo. "So che hai baciato Maria", dirà Petra, "Ed è ora che tutti sappiano". Samuel non crederà alle cattive intenzioni di Petra, tanto che andrà dalla cameriera e le spiegherà che devono solo aver fiducia: lui sarà convinto che la governante avrà comprensione per loro quando le parlerà. L'indomani, Samuel andrà da Petra e le chiederà di confidarsi come facevano un tempo, senza nessun filtro. All'inizio la governante sarà molto dura e rimprovererà Samuel per aver tradito la chiesa a causa dell'istinto della passione. Lui, però, smentirà questo: "Io sono innamorato", dirà Samuel, "Amo davvero Maria".

Queste parole risveglieranno in Petra i terribili ricordi con Ayala.

Il segreto di Petra nelle mani di Don Samuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Petra scoppierà a piangere con Samuel e gli dirà che l'amore porta solo guai. La donna gli ricorderà di aver sofferto molto a causa di un uomo di cui fino ad allora non ha mai rivelato l'identità. "Il padre di mio figlio è Ayala", dirà sorprendendo Samuel. Il parroco la consolerà dicendole che anche da un uomo così crudele è nato qualcosa di buono con suo figlio. Petra, però, non si lascerà incantare da Samuel, perché la sua fiducia dopo il licenziamento è andata persa. "Non dirò del tuo bacio con Maria", assicurerà Petra, "Puoi stare tranquillo".

Samuel proverà a spiegarle che lui voleva solo parlarle perché tiene a lei e non aveva un secondo fine. "Tutti hanno i propri interessi", dirà Petra duramente, "So che sei qui perché hai paura". La donna assicurerà che il segreto della relazione con Maria non sarà svelato.