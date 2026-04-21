La serata televisiva di lunedì 20 aprile ha delineato un chiaro vincitore negli ascolti: la fiction ‘La Buona Stella’ su Rai1. Il nuovo prodotto seriale ha conquistato la prima serata, superando nettamente ‘I Cesaroni – Il Ritorno’ su Canale 5. La produzione Rai ha attratto un pubblico di 2.741.000 spettatori, registrando uno share del 16,9%. Questo risultato ha posto ‘La Buona Stella’ in testa alla classifica, nonostante la serie Mediaset abbia raggiunto il medesimo share del 16,9%, ma con un numero inferiore di spettatori, fermandosi a 2.301.000 unità.

Il dato per ‘I Cesaroni’ evidenzia un calo significativo rispetto alla settimana precedente, quando il debutto aveva raccolto quasi 3,5 milioni di spettatori.

Confronto tra le due fiction: successo e battuta d'arresto

La seconda puntata di ‘La Buona Stella’ ha consolidato l’interesse del pubblico per questa nuova proposta televisiva. La fiction, un mix di crime e dramma, è stata concepita per tre serate e le sue riprese si sono svolte in Calabria. Diretta da Luca Brignone, vanta un cast che include Francesco Arca, Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano e Laura Cravedi. La produzione, coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon, ha coinvolto una troupe di oltre 65 professionisti e si è caratterizzata per un approccio produttivo contenuto.

Sul fronte opposto, ‘I Cesaroni – Il Ritorno’, giunto alla sua settima stagione, ha registrato una perdita di 1,2 milioni di spettatori rispetto all’episodio d’esordio. La serie, prodotta da Mediaset e Publispei e guidata da Claudio Amendola, è tornata sugli schermi dopo oltre dodici anni di assenza, sostenuta da un investimento stimato in circa 12,6 milioni di euro per le sue dodici puntate. Nonostante il calo, la serie ha mantenuto uno share competitivo, a dimostrazione di una base di pubblico fedele.

Gli altri protagonisti della prima serata televisiva

Oltre al duello tra Rai1 e Canale 5, la prima serata ha offerto un’ampia scelta di programmi. Su Italia 1, il film ‘Blacklight’, con Liam Neeson, ha catturato l’attenzione di 1.203.000 spettatori, raggiungendo il 7% di share.

Su La7, il documentario ‘Francesco – Cronache di un Papato’ ha interessato 847.000 spettatori, con uno share del 5%. Rai2 ha proposto il game show ‘The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno’, che ha totalizzato 827.000 spettatori e il 5,5% di share. Il ‘GialappaShow’ su Tv8 ha divertito 782.000 spettatori, ottenendo il 5,4% di share, mentre ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4 ha informato 745.000 spettatori, con il 6,1% di share. La classifica dei programmi più visti è stata completata da ‘Newsroom’ su Rai3 e ‘Little Big Italy’ su Nove, che hanno contribuito all’offerta serale.

La sfida nell'access prime time: ‘La Ruota della Fortuna’ prevale

Anche nell’access prime time si è rinnovata la consueta sfida tra i principali canali.

‘La Ruota della Fortuna’, il popolare quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, ha conquistato la fascia oraria con un eccellente risultato: 5.115.000 spettatori e un share del 24,7%. Il programma ha così superato ‘Affari Tuoi’ su Rai1, condotto da Stefano De Martino, che ha comunque registrato un ottimo riscontro con 4.990.000 spettatori e il 24% di share. La competizione in questa fascia oraria si conferma quindi molto accesa, con entrambi i programmi che attraggono un vasto pubblico.