Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una puntata densa di emozioni contrastanti. Nell’episodio che verrà trasmesso lunedì 27 aprile alle 16:10 su Rai 1 si alterneranno momenti più leggeri, come la scelta del regalo di nozze per Irene: sarà Johnny ad avere un’idea originale per sorprendere la collega. Sul fronte più carico di tensione, invece, torneranno al centro le vicende dei fratelli Marchesi, pronti a tenere sotto scacco Adelaide e Umberto, costretti a vivere ore drammatiche in balia di un ricatto subdolo. A quel punto Marta sarà costretta a prendere in mano la situazione, rivelando a Odile la verità sul conto del suo fidanzato Ettore.

Johnny dà il suggerimento giusto alle Veneri per sorprendere Irene

Irene e Cesare saranno ormai prossimi alle nozze e, poco prima del matrimonio, le Veneri si ritroveranno alle prese con l’organizzazione di una sorpresa per stupire la loro amica. Tuttavia, a ridosso dell’unione tra l’avvocato Brugnoli e la capocommessa de Il Paradiso delle signore, le ragazze entreranno in crisi: non sapranno quale regalo scegliere per la collega. A risolvere l’impasse arriverà Johnny, che avrà l’idea giusta per sorprendere Irene. Va però precisato che le anticipazioni non rivelano ancora nulla sul dono pensato dal magazziniere. Stando alle trame successive, però, ci sarà un lieto epilogo: Irene apprezzerà molto il regalo e rimarrà profondamente colpita dall’originalità dell’idea.

Adelaide e Umberto vivono ore drammatiche

Nel frattempo, il clima a Villa Guarnieri sarà tutt’altro che sereno. Adelaide e Umberto vivranno momenti di forte tensione, ormai schiacciati dal ricatto di Greta, decisa a rivelare pubblicamente che Odile è figlia di Guarnieri. Una verità che, se venisse alla luce, travolgerebbe la contessa in un nuovo scandalo e rischierebbe di compromettere irrimediabilmente il rapporto con la ragazza, che non ha mai saputo chi fosse davvero suo padre. Marta, comprendendo la gravità della situazione, deciderà di intervenire e rivelerà a Odile le vere origini di Ettore: il giovane è a tutti gli effetti un membro della famiglia Guarnieri, essendo figlio del defunto Arturo.

La scoperta sarà un colpo durissimo per Odile, che non vorrà più saperne del fidanzato e metterà fine alla loro relazione, annullando le nozze ormai imminenti. Intanto, Caterina riceverà finalmente una buona notizia: otterrà giustizia al concorso ALMAT grazie al sostegno di suo padre Fulvio e della signorina Craveri. Infine, Delia si troverà davanti a una scelta che la getterà in crisi: restare a Milano accanto a Gianlorenzo oppure partire per Hollywood per un’importante opportunità lavorativa. Sarà Teo ad aiutarla a fare chiarezza e a prendere una decisione.