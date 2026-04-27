La quarta puntata di ‘Belve’, ilcelebre talk show condotto da Francesca Fagnani, è pronta a catturare l'attenzione del pubblico. L'appuntamento vedrà protagoniste tre figure di spicco del panorama artistico italiano: Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci. Questi volti noti si confronteranno con lo stile diretto e incisivo della conduttrice, nota per le sue domande senza filtri, che promettono di svelare aspetti inediti delle loro storie personali e professionali.

Il programma, apprezzato per la sua capacità di generare dibattito, promette una serata ricca di rivelazioni e momenti autentici.

Le interviste di Francesca Fagnani sono rinomate per la loro profondità, esplorando le sfaccettature più intime degli ospiti e facendo emergere le loro vere personalità, spesso al di là dell'immagine pubblica. L'edizione attuale di ‘Belve’ continua a distinguersi per la sua formula vincente, che alterna momenti di intenso confronto a spazi più leggeri, mantenendo sempre alta l'attenzione del pubblico.

Gli ospiti della quarta puntata: Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci

La scelta di Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci come protagonisti della quarta puntata riflette la volontà del programma di proporre un mix eterogeneo di personaggi. Ciascuno porta un bagaglio di esperienze unico, spaziando dalla musica al cinema, dalla televisione al teatro, offrendo prospettive differenti sul mondo dello spettacolo.

Gli spettatori potranno assistere a un confronto schietto, dove gli ospiti si racconteranno senza riserve, rispondendo alle sollecitazioni di una conduttrice che sa come stimolare riflessioni profonde.

Le novità e i momenti iconici di ‘Belve’

Tra le innovazioni introdotte in questa stagione di ‘Belve’, spicca la sezione dedicata ai "provini di Belve". Qui, persone comuni hanno l'opportunità di sedersi sullo sgabello e sottoporsi alle interviste di Francesca Fagnani, portando in studio le loro storie e i loro punti di vista. Questa scelta arricchisce il format, creando un ponte tra il mondo dei personaggi pubblici e le esperienze quotidiane.

Un altro elemento distintivo e ormai tradizionale del programma è la sigla di chiusura, un momento attesissimo che raccoglie i fuori onda più divertenti e inaspettati degli ospiti.

Questi frammenti, spesso spontanei e carichi di umorismo, sono diventati nel corso degli anni uno dei segmenti più amati e iconici di ‘Belve’, regalando un'occasione per conoscere il lato più autentico dei protagonisti.

Dove seguire la quarta puntata di ‘Belve’

Per non perdere l'appuntamento con la quarta puntata di ‘Belve’, gli spettatori dovranno sintonizzarsi su Rai 2. La trasmissione andrà in onda in prima serata, a partire dalle ore 21.20. Per chi non riuscisse a seguirla in diretta, l'intera puntata sarà disponibile anche sulle piattaforme on demand, in particolare su RaiPlay e Disney+, disponibile per la visione in qualsiasi momento.