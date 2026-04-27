La 25^ edizione di Amici non è ancora finita, ma sono già state aperte le iscrizioni ai casting per chi sogna di partecipare alla prossima. Su Witty Tv, infatti, si può inviare la propria candidatura ai provini che si svolgeranno durante l'estate e che serviranno per individuare i cantanti e i ballerini della classe 2026/2027, che verrà formata a settembre nel corso della prima puntata.

Continua la ricerca dei talenti

Il drastico calo d'ascolti che ha avuto il serale di Amici 25 (la sesta puntata ha avuto un milione di spettatori in meno rispetto a quella dell'edizione precedente), sembra non aver minimamente messo in dubbio il futuro del format.

Da alcuni giorni si sa che la scuola riaprirà i battenti a settembre, quando inizierà una nuova stagione.

Già da ora è possibile iscriversi ai casting che si svolgeranno durante l'estate (potrebbero iniziare subito dopo la finale, quindi dopo la seconda metà di maggio), e questo basta a confermare che la 26^ edizione del talent ci sarà nonostante le mille critiche che sta ricevendo quella ancora in corso.

Ascolti in calo per il serale di Amici

La 25^ edizione di Amici sembra non essere mai realmente entrata nel cuore del pubblico, e a provarlo sarebbero gli ascolti del serale.

Paragonando la sesta puntata del 2026 con la stessa della stagione precedente, si può notare che il format ha perso oltre un milione di spettatori e lo share è sceso di più di cinque punti.

Tra i motivi di questa crisi ci sarebbero sia il meccanismo sempre uguale a sé stesso e un cast piuttosto debole, soprattutto nella categoria canto.

Le opinioni dei fan sui social

Sul web sono in tanti a pensare che Amici avrebbe bisogno di un rinnovamento importante, già a partire dal pomeridiano che inizierà a settembre.

"Per la prossima edizione servono nuove idee", "Da anni vediamo sempre le stesse cose, è arrivato il momento di rivoluzionare tutto", "Quest'anno hanno sbagliato anche gli allievi, il livello è veramente bassissimo", "La mediocrità dei cantanti e le solite liti tra i prof hanno stancato", "Il problema è che non c'è talento, prima sceglievano gente preparata e ora ragazzini che non hanno mai fatto una lezione", "La gente è stufa, devono cambiare se vogliono tornare al successo di un tempo", si legge su X in questi giorni.