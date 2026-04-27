Le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne (puntate che devono ancora andare in onda su Canale 5) svelano che Cinzia Paolini ha chiesto a Marco di dimostrarle che ci tiene a lei, soprattutto dopo la segnalazione di una signora che sostiene di aver avuto un relazione con lui di recente. Tramite due storie che ha postato su Instagram, però, la dama ha spoilerato come stanno andando le cose con il cavaliere fuori dallo studio: lei ha deciso di seguire il cuore ed è volata a Milano da lui.

Colpo di scena dopo l'ultima registrazione di Uomini e donne

Neppure una settimana fa Cinzia è rimasta spiazzata dalla segnalazione di una signora che ha telefonato per raccontare che tra lei e Marco ci sarebbe stata una frequentazione molto intensa fino a poco tempo fa.

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate tra martedì e mercoledì scorso, inoltre, svelano che la dama ha messo il cavaliere di fronte ad un bivio: dimostrarle che tiene davvero oppure lei metterà fine alla conoscenza.

A poche ore da nuove riprese (previste il 28 aprile), però, la protagonista del trono Over ha regalato un colpo di scena che sta facendo molto discutere sul web.

Le dichiarazioni di Cinzia su Instagram

Domenica scorsa Cinzia ha deciso di condividere con i suoi follower una notizia molto importante, un'informazione che potrebbe essere interpretata anche come un'anticipazione di quello che accadrà nelle prossime registrazioni di Uomini e donne.

"Prossima tappa Milano. Contro tutto e tutti, sarò io a decidere. Voglio togliere i cerotti a questo cuore", ha scritto la dama in una storia che ha pubblicato su Instagram il 26 aprile.

Per confermare il suo viaggio nella città dove vive Marco, la protagonista del trono Over ha condiviso un altro scatto e ha aggiunto: "Dal mare di Salerno alla nebbia, se toccherò io fondo tornerò al mio mare".

Nuove anticipazioni in arrivo

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese del 28 aprile dovrebbero confermare quello che Cinzia ha svelato sui social in questi giorni, ovvero che ha deciso di perdonare Marco.

Tra i fan di Uomini e donne c'è anche chi non esclude che i due potrebbero lasciare il programma insieme, anche perché manca poco alla fine della stagione.