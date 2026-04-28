Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e MFE, è stato elogiato dalla Börsen-Zeitung, un autorevole quotidiano economico tedesco, che ne ha tracciato un profilo in occasione del suo compleanno. Il giornale ha evidenziato la sua visione strategica, sottolineando come Berlusconi continui a credere fermamente nel ruolo centrale della televisione, anche nell'attuale panorama dominato dalle piattaforme digitali globali. La sua leadership è stata descritta come paziente e determinata, orientata a una crescita industriale coerente e priva di trionfalismi.

Espansione europea e risultati economici

La strategia di MFE-MediaForEurope, sotto la guida di Berlusconi, ha portato a un'importante acquisizione: il 75,6% di ProSiebenSat.1, una delle principali emittenti tedesche. Questo passo rappresenta un elemento chiave nel progetto di costruire un grande gruppo paneuropeo nel settore della televisione e dello streaming. L'espansione internazionale del gruppo si estende già a Paesi come Italia, Spagna, Germania, Portogallo, Svizzera e Austria, rafforzando significativamente la dimensione europea dell'azienda. Nonostante l'evoluzione delle abitudini dei consumatori e la rapida crescita delle piattaforme digitali, Berlusconi mantiene la convinzione che la televisione conservi un ruolo fondamentale.

Questa visione è supportata dai risultati economici del 2025, che hanno visto gli utili più che raddoppiati e ricavi attestarsi intorno ai 4 miliardi di euro.

Sinergie e obiettivi futuri

Sul piano strategico, l'amministratore delegato punta a creare sinergie tra i diversi mercati: attraverso acquisti centralizzati, l'integrazione di piattaforme e tecnologie, e una gestione unificata della raccolta pubblicitaria. Tra i nuovi obiettivi di espansione geografica sono stati individuati i Paesi Bassi, la Polonia e la Francia. Il profilo tracciato dalla Börsen-Zeitung mette in luce anche lo stile di leadership di Berlusconi, caratterizzato dalla non ingerenza diretta sui contenuti editoriali e dall'inclusione in MFE di giornalisti anche di area progressista.

Pur mantenendo contatti con il mondo politico e sostenendo un ricambio generazionale in Forza Italia, Berlusconi ha escluso per il momento un impegno politico diretto in prima persona.

La visione di un gruppo televisivo europeo

Pier Silvio Berlusconi, in qualità di amministratore delegato di Mediaset e MFE-MediaForEurope, ha guidato l'azienda verso una dimensione internazionale, concretizzando il sogno di un gruppo televisivo europeo che era stato a lungo accarezzato da suo padre, Silvio Berlusconi. La sua carriera è contraddistinta da una gestione attenta alle dinamiche di mercato e da una visione strategica che privilegia l'innovazione e l'integrazione tra i media tradizionali e quelli digitali.