Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di Uomini e donne sul web sta circolando un'intervista molto interessante di Mario Lenti, ex componente del parterre. Su Comingsoon.it, infatti, il cavaliere ha commentato le voci che lo vorrebbero di nuovo vicino a Magda Catozzi e poi ha lanciato diverse frecciatine a Cinzia Paolini, con la quale ha avuto un'altalenante frequentazione.

Il pensiero sulla dama di Uomini e donne

Sono passate diverse settimane da quando Mario ha lasciato Uomini e donne, ma sul web c'è ancora chi è curioso di sapere cosa pensa di quello che è accaduto in studio dopo il suo addio.

In una recente intervista, ad esempio, l'imprenditore ha dato opinioni piuttosto pungenti su Cinzia, sul suo comportamento in generale e sulla conoscenza che ha con Marco in questo periodo.

"Lei è finta e gioca con tutti perché ha bisogno di visibilità. Se sono uscito a cena con lei per aiutarla a stare al centro dello studio? Sì, tra noi non c'è stato niente di che anche se è bella e seducente. Faceva U&D anche quando eravamo in trattoria a mangiare", ha dichiarato Lenti.

L'anticipazione di Cinzia sui social

Se Mario e diversi spettatori di Uomini e donne non sono convinti dell'interesse che Cinzia dice di provare per Marco, la diretta interessata va avanti per la sua strada senza ascoltare nessuno.

In alcune storie che ha postato su Instagram lo scorso weekend, infatti, la dama ha anticipato che stava per raggiungere il cavaliere a Milano: "Dal mare alla nebbia, a decidere sarò io. Voglio curare il mio cuore, quindi andrò contro tutto e tutti".

Nuove riprese agli Elios

Oggi, 28 aprile, le dame e i cavalieri di Uomini e donne si ritroveranno in studio per partecipare a nuove riprese, tra le ultime di questa stagione.

Le anticipazioni che trapeleranno alla fine della registrazione di questo martedì potrebbero fare chiarezza su quello che è successo tra Cinzia e Marco nell'ultima settimana, ma soprattutto su un eventuale fidanzamento e su un'uscita in coppia dal programma.

C'è attesa anche per cosa ha fatto Ciro dopo la volta scorsa, in particolare se ha cercato di convincere Elisa a tornare per concludere il percorso.