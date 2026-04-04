Il palinsesto estivo di Canale 5 si prepara a una nuova rivoluzione all’insegna delle soap turche. Tra chiusure imminenti, cambi di collocazione e nuovi debutti, Mediaset ridisegna la fascia pomeridiana e serale puntando su titoli già consolidati e nuove produzioni pronte a conquistare il pubblico.

La forza di una donna verso il gran finale tra maggio e giugno

Tra i cambiamenti più significativi spicca la chiusura de La forza di una donna, la dizi turca che ha accompagnato il pubblico italiano nel daytime di Canale 5.

La serie, in onda dal 2025 e giunta ormai alla sua terza e ultima stagione, si avvia infatti alle battute conclusive.

Le ultime puntate saranno trasmesse tra maggio e giugno 2026, segnando la fine della storia di Bahar, personaggio amatissimo dal pubblico.

Negli ultimi mesi si è già assistito a una progressiva riduzione dello spazio in palinsesto, con episodi più brevi e talvolta cancellazioni strategiche per lasciare spazio ad altre produzioni.

Questa scelta conferma la volontà di Mediaset di accompagnare il finale senza allungare eccessivamente la narrazione, evitando cali di attenzione e preparando il terreno per nuove serie.

Forbidden Fruit resta e domina l’estate tra daytime e prime time

Se La forza di una donna si avvia alla chiusura, diverso è il destino di Forbidden Fruit, destinata a diventare il vero pilastro della programmazione estiva.

La soap turca, attualmente in onda nel pomeriggio, continuerà per tutta l’estate con una presenza rafforzata sia nel daytime sia in prime time. Una scelta strategica legata alla lunga durata della serie, che conta diverse stagioni ancora da trasmettere in Italia.

Negli ultimi mesi Mediaset ha già sperimentato una programmazione “extra”, con episodi anche in prima serata, salvo poi rimodulare temporaneamente l’offerta.

L’obiettivo è chiaro: sfruttare il successo della serie per garantire continuità di ascolti durante i mesi estivi, periodo tradizionalmente più fragile per le reti generaliste.

Nuova serie turca dal 12 aprile: arriva Racconto di una notte

A completare il rinnovamento del palinsesto ci penserà una nuova produzione: Racconto di una notte (titolo originale Bir Gece Masalı).

La serie debutterà su Canale 5 a partire dal 12 aprile 2026, andando ad arricchire ulteriormente l’offerta turca della rete.

La trama ruota attorno a Mahir, un commissario deciso a scoprire la verità sull’omicidio del padre, in una storia che mescola amore, vendetta e mistero.

Il debutto anticipato rispetto all’estate rappresenta una mossa strategica: testare il gradimento del pubblico e costruire una nuova fidelizzazione prima del periodo clou.

Strategia Mediaset: puntare sulle dizi per l’estate

Il nuovo assetto conferma una linea editoriale ormai consolidata: le serie turche restano il cuore del daytime di Canale 5.

La forza di una donna si chiude dopo aver completato il suo ciclo narrativo

Forbidden Fruit diventa il titolo trainante dell’estate

Racconto di una notte rappresenta la novità su cui investire

Questa combinazione permette a Mediaset di mantenere alta l’attenzione del pubblico, alternando continuità e novità senza stravolgere troppo le abitudini degli spettatori.