Maggio porta importanti novità nella programmazione Rai con due cambiamenti che riguardano alcuni dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Dopo anni di successo, Il Paradiso delle Signore va in pausa estiva, mentre Mara Venier saluta per sempre il piccolo schermo domenicale, come annunciato in diretta dalla stessa conduttrice.

Il Paradiso delle Signore: ultima puntata il 22 maggio

La storica fiction quotidiana di Rai 1, Il Paradiso delle Signore, andrà in onda per l’ultima volta martedì 22 maggio prima della consueta pausa estiva. Per gli appassionati della soap ambientata nel mondo del celebre grande magazzino milanese, si chiude una stagione ricca di colpi di scena, personaggi indimenticabili e ascolti solidi.

Dopo il 22 maggio, Il Paradiso delle Signore lascerà temporaneamente spazio nella fascia pomeridiana a una nuova serie TV Rai, pensata per accompagnare il pubblico durante l’estate.

L’addio di Mara Venier: domenica 31 maggio l’ultima puntata

Un altro momento storico nella programmazione Rai riguarda Mara Venier, volto iconico della televisione italiana, che con grande emozione ha annunciato in diretta che lascerà il suo programma domenicale su Rai 1.

Domenica 31 maggio è prevista la sua ultima conduzione di Domenica In, segnando la fine di un’era per uno dei format più amati della rete.

Mara Venier ha voluto salutare il suo pubblico con parole piene di gratitudine e commozione, ricordando i tanti momenti vissuti in oltre dieci anni di diretta, ospiti memorabili e affetto dei telespettatori.

Cosa cambia per il palinsesto Rai

Con questi due addii, la Rai sta già lavorando a una ridefinizione del palinsesto estivo e autunnale:

Il Paradiso delle Signore: pausa estiva dal 23 maggio, ritorno previsto in autunno con nuove storie.

Nuova serie TV in sostituzione nella fascia pomeridiana.

Domenica In: nuovo conduttore o nuova formula per la prossima stagione televisiva.

Perché questi cambiamenti fanno notizia

La fine della stagione di Il Paradiso delle Signore e l’uscita di scena di Mara Venier rappresentano due svolte importanti per Rai 1, che punta a rinnovare il proprio pubblico e ad aggiornare i contenuti in vista dell’estate e dei palinsesti futuri.

Gli appassionati della fiction e gli affezionati spettatori della domenica pomeriggio stanno già commentando sui social le novità, tra nostalgia per gli addii e curiosità per le nuove proposte.cv