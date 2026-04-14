Pierluigi Diaco ha annunciato una novità significativa per l'apertura del suo programma pomeridiano "BellaMa'" su Rai2. Dal 14 aprile 2026, la consueta sigla sarà sostituita dalla rubrica "Diario di viaggio di Leone XIV". Questa scelta, come spiegato dal conduttore, mira a dare maggiore visibilità al viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, un evento ritenuto di grande rilevanza per il pubblico e l'informazione.

"Diario di viaggio di Leone XIV": la nuova apertura di "BellaMa'"

Diaco ha motivato la decisione di sospendere la sigla con il desiderio di sostenere e raccontare il percorso del Santo Padre.

Ogni puntata si aprirà con una finestra quotidiana dedicata agli aggiornamenti sul viaggio del Pontefice, offrendo ai telespettatori informazioni puntuali. L'inaugurazione della rubrica è avvenuta con un collegamento in diretta dall'Algeria con il vaticanista Rosario Carello.

Il contesto di "BellaMa'" e l'attenzione all'attualità

"BellaMa'" si conferma un contenitore attento ai temi di attualità e alle esigenze del pubblico, capace di adattarsi rapidamente agli eventi di rilievo. Questa scelta rafforza il ruolo del programma come spazio di informazione e approfondimento. La trasmissione, che prosegue regolarmente nel pomeriggio di Rai2, aveva precedentemente visto la chiusura dello spin-off serale "BellaMa' di Sera".

La versione serale era stata interrotta dopo aver registrato appena 411.000 telespettatori e il 2,60% di share. Nonostante la conclusione dell'esperimento in prima serata, la striscia quotidiana di "BellaMa'" mantiene una presenza costante nel palinsesto grazie alla sua formula apprezzata.

Pierluigi Diaco: il conduttore e il suo impegno

Pierluigi Diaco, giornalista e conduttore televisivo italiano, è noto per la sua lunga esperienza in radio e televisione. Ha condotto numerosi programmi di approfondimento e varietà, distinguendosi per uno stile diretto e attento ai temi sociali. Con "BellaMa'" su Rai2, Diaco ha consolidato la sua presenza nel panorama televisivo nazionale, proponendo un format che unisce intrattenimento e informazione, ora con un focus sull'attualità religiosa e internazionale.