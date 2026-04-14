Mancano circa 48 ore alla registrazione della quinta puntata del serale di Amici, e sul web non si sta parlando d'altro che degli allievi che potrebbero rischiare eliminazione. Sui social sono in molti a pensare che questa settimana a sfidarsi al ballottaggio potrebbero essere almeno due ballerini, in particolare Alex e Kiara. A completare il "terzetto" del prossimo spareggio potrebbe essere uno tra Riccardo e Elena del team Zerbi-Celentano.

Le teorie prima della quinta registrazione di Amici

Giovedì 16 aprile si svolgeranno le riprese della quinta puntata del serale di Amici, e quello stesso giorno trapeleranno i nomi degli alunni che si sfideranno al ballottaggio per l'unica eliminazione della settimana.

Sui social sono stati postati molti commenti con teorie su cosa potrebbe accadere in studio tra un paio di giorni, e parecchi utenti sembrano convinti del fatto che allo spareggio potrebbero finirci almeno due ballerini del cast.

Se Emiliano e Nicola sono considerati quasi "intoccabili", sono in tanti a sostenere che Alex e Kiara sarebbero tra i principali candidati al prossimo faccia a faccia da dentro o fuori.

Gli alunni più amati dalla giuria

A completare il ballottaggio della quinta puntata del serale di Amici potrebbe essere un cantante, magari un alunno di Rudy Zerbi.

Sul web c'è chi pensa che Riccardo dovrebbe affrontare lo spareggio più di molti altri titolari, ma i giudici lo hanno sempre riempito di complimenti e per questo potrebbe essere salvato anche questa settimana.

Tra i talenti che sembrano essere entrati nelle grazie della giuria ci sono anche Emiliano, Nicola, Gard e Lorenzo, tutti allievi che per il pubblico sarebbero "intoccabili" al momento.

Vanessa Incontrada ospite in studio

Oggi, martedì 14 aprile, i profili social di Amici hanno anticipato che alla quinta puntata del serale parteciperà Vanessa Incontrada.

La popolare attrice e conduttrice, infatti, sarà ospite in studio sabato prossimo e quasi sicuramente gareggerà in coppia con un professore o con un giudice a Password, il gioco che Alessandro Cattelan presenta tra la seconda e la terza manche della gara tra le squadre del cast.