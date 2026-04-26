Durante la cena a tema organizzata dal Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha fatto una confidenza che ha spiazzato tutti: "Sono fidanzata". Mentre gli altri concorrenti hanno cercato di indagare sul misterioso uomo, Raimondo Todaro è apparso piuttosto infastidito: "Non mi dirmi niente". Il maestro di danza ha infatti rimproverato all'amica di averlo paragonato a tutti gli altri, nonostante il loro rapporto fosse diverso.

La confessione di Francesca Manzini

In occasione della cena di mare organizzata dagli autori del GFVip, Francesca Manzini ha preso la parola e ha fatto una confidenza legata alla sua situazione sentimentale: "Mi sento di dire una cosa.

Ho mancato di sincerità e coerenza per non essermi aperta, ma volevo proteggere una persona quindi ho detto una bugia".

Non avendo capito il discorso della comica, Raimondo Todaro ha chiesto ingenuamente: "Tu sei fidanzata?". Al "sì" di Francesca, il concorrente siciliano ha replicato: "Ma non ti eri lasciata 8 mesi fa?". Dopo aver reagito con ironia e sarcasmo, il diretto interessato è apparso piuttosto infastidito: "Se non te la sentivi di parlare, non dirmi niente. Perché devi fare la telenovela?". In un secondo momento i due concorrenti si sono ritrovati a parlare in giardino e Manzini ha riferito all'amico che non può parlare di questo rapporto perché si tratta di una situazione complicata.

Dal canto suo però Raimondo ha detto: "Tu hai chiesto a me dei consigli che a questo punto sono tutti sbagliati, visto che mi hai raccontato una situazione diversa. Ma poi scusa, io ti sembro uguale a loro?". A quel punto Francesca ha tagliato corto ribadendo la sua versione dei fatti: "Ti sto dicendo che non posso parlare di questa persona, ho sbagliato ma volevo proteggerlo".

questa persona è surreale cristo dio questo discorso così teatrale fate una fancam vi prego pic.twitter.com/0PDi2BqHjc — dottoressa (@dottoressa07) April 25, 2026

L'ironia del web

Su X, non sono mancati commenti ironici sulla confessione di Francesca Manzini: c'è chi ha sostenuto che sia fidanzata con Paolo Del Debbio, chi ha menzionato un nuovo Mark Caltagirone e chi ha fatto il nome di un membro della politica.

Un utente ha affermato: "Oddio ragazzi siamo di fronte ad un nuovo Mark Catalgirone". Un altro utente ha aggiunto: "Francesca prima fa credere di essere infatuata di Raimondo Todaro, ma poi se ne esce dicendo di essere fidanzata". Un spettatore del reality show ha detto: "Ma quindi Francesca è fidanzata con Paolo Del Debbio, motivo per cui va sempre ospite nei suoi programmi?". Un altro utente ha commentato: "Ma l'uomo della Manzini è sposato con figli, ma davvero?". Un altro utente ha ironizzato: "La faccia di Todaro è tutto un programma".