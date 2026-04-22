La puntata di ‘Grande Fratello Vip’ in onda mercoledì 22 aprile si preannuncia particolarmente intensa e ricca di colpi di scena. Il celebre reality show, condotto da Ilary Blasi con il supporto delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, metterà al centro dell'attenzione il confronto acceso tra Antonella Elia e Paola Caruso. La tensione è palpabile nella Casa, soprattutto dopo che Antonella Elia è stata proclamata la prima finalista di questa edizione, una decisione del pubblico che ha scatenato forti reazioni e un evidente disappunto in Paola Caruso, pronta a un chiarimento diretto.

Scontri e coreografie: il cuore della puntata

Uno dei momenti più attesi della serata sarà indubbiamente il confronto faccia a faccia tra Antonella Elia e Paola Caruso. Le due concorrenti avranno l'occasione di esprimere le proprie posizioni dopo le scintille generate dalla proclamazione della finalista. Parallelamente, un'altra protagonista sarà Francesca Manzini, che si esibirà in una coreografia destinata a far discutere. La sua performance ha già diviso gli animi all'interno della Casa: c'è chi ne elogia il talento incontenibile e chi, al contrario, la critica per un presunto egocentrismo. La puntata offrirà a Manzini la possibilità di replicare alle accuse e di chiarire la sua visione, specialmente dopo le recenti discussioni con Alessandra Mussolini, che hanno animato le dinamiche interne.

Alessandra Mussolini: tra strategie amorose e inattese sorprese

Anche Alessandra Mussolini avrà un ruolo di spicco, in una veste inaspettata. Negli ultimi giorni, si è infatti prodigata come Cupido, cercando di favorire legami tra Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Renato Biancardi. I suoi consigli in materia amorosa hanno generato un vero e proprio scompiglio, portando a nuovi equilibri, ma anche a momenti di confronto e tensione, in particolare con Renato Biancardi. La serata riserverà inoltre una sorpresa speciale per Renato, con l'intervento della madre Nuccia, che potrebbe aggiungere ulteriori elementi di riflessione e emozione al suo percorso nel reality.

Il televoto rappresenterà un momento cruciale per le sorti dei concorrenti.

Il pubblico è chiamato a esprimere la propria preferenza per assegnare l'immunità a una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso, e a decidere chi, invece, dovrà affrontare il prossimo televoto per l'eliminazione. La suspense sarà alta, poiché una delle tre concorrenti vivrà un'emozione davvero imprevista nel corso della serata, aggiungendo un ulteriore strato di incertezza e attesa alle dinamiche del gioco.

L'appuntamento con ‘Grande Fratello Vip’ è fissato per la prima serata su Canale 5, a partire dalle 21:30 circa. Sarà possibile seguire la diretta e le repliche anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia tramite sito che app. Ulteriori finestre di approfondimento e aggiornamenti saranno disponibili su Mediaset Extra e Mediaset Infinity dalle 9 a mezzanotte, con brevi collegamenti su Canale 5 alle 13:35, Italia 1 alle 13 e alle 18:50, e La5 alle 12, garantendo una copertura completa dell'evento.