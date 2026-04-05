Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 7 al 10 aprile, Adelaide rientrerà a Milano e metterà in difficoltà i fratelli Marchesi, chiedendo della loro madre. Inoltre Agata lascerà il lavoro di restauratrice a Firenze e continuerà a nascondere la verità ai familiari.

Tra Irene e Johnny, invece, succederà qualcosa di inaspettato in occasione delle prove generali della recita.

Matteo sente un dialogo compromettente dei fratelli Marchesi

Delia troverà cucita nell'abito la proposta di matrimonio di Botteri e non vedrà l'ora di poterle dire di sì.

Le sue amiche la inciteranno comunque ad attendere che sia lui a fare il grande passo. Inoltre Johnny si confronterà con Irene e le farà presente che il bacio che si sono scambiati è stato molto importante per lui.

Nel frattempo Agata riceverà una telefonata che la turberà parecchio. In tutto questo, Odile dirà espressamente ad Ettore che la data delle loro nozze non la potrà scegliere prima di averne parlato con la madre, ma il ragazzo cercherà di accelerare i tempi. Matteo, invece, ascolterà un dialogo compromettente dei fratelli Marchesi e lo racconterà subito ad Umberto.

Botteri non fa la proposta di matrimonio a Delia

Irene, dopo che Johnny le avrà esternato i suoi sentimenti, si vorrà sposare al più presto con Cesare.

In occasione delle prove generali, tra i due ragazzi succederà qualcosa di inaspettato. Intanto Agata proseguirà a raccontare tutta una serie di bugie ai familiari e Mimmo ed alla fine lascerà l'incarico di restauratrice a Firenze. Inoltre Tancredi riferirà a Rosa che dovrà presentare il suo libro in Francia e Marcello regalerà a Camilli una guida per Parigi.

Nel frattempo Botteri non farà la proposta di matrimonio a Delia. Ettore convincerà Odile a fissare una data per il loro matrimonio, mentre Adelaide lascerà il convento e Roma e rientrerà a Villa Guarnieri. La Contessa seguirà i consigli di Matteo ed in occasione di una cena organizzata a casa dei fratelli Marchesi, farà delle domande sulla loro madre mettendoli in difficoltà.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Agata è tornata a Milano ma i suoi racconti non hanno convinto del tutto. Inoltre Marina si è lasciata con Matteo e ha chiesto a Delia di seguirla negli Stati Uniti per lavoro.

Johnny, invece, si è mostrato sconvolto dalla morte del suo amico in Vietnam, mentre Ettore ha esortato Odile a rompere ogni tipo di rapporto con Umberto.