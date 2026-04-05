La celebre cantante Iva Zanicchi è stata ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, dove ha condiviso i dettagli di una sua recente caduta. L'artista ha raccontato l'episodio, rassicurando il pubblico sulle sue condizioni e chiarendo che l'incidente è stato causato da un problema di vista, non di equilibrio, evitando fortunatamente gravi conseguenze.

Il racconto della caduta: "Non ho visto il buco"

Durante l'intervista, Iva Zanicchi ha descritto con precisione la dinamica dell'incidente: "Sono caduta, volevo andare a salutare l'orchestra...

Non ho visto che c'era un buco accanto alla pedana e sono finita giù". La cantante ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni, affermando di stare "abbastanza bene" nonostante "qualche problema di cadute", attribuendo la causa a un problema di vista e non di equilibrio. Questo episodio si aggiunge a un precedente simile avvenuto in una puntata di Belve, dove era inciampata nel celebre "binario" dello studio, un momento che all'epoca aveva suscitato ampio clamore e commenti.

Una carriera tra musica e televisione a Verissimo

L'apparizione di Iva Zanicchi a Verissimo, andata in onda domenica 5 aprile, è stata l'occasione per ripercorrere la sua lunga e illustre carriera nel panorama musicale e televisivo italiano.

La cantante ha condiviso con il pubblico aneddoti personali e professionali, offrendo uno sguardo intimo sulla sua esperienza artistica e sulle sfide affrontate. La trasmissione ha mantenuto il suo format consolidato, alternando storie di vita vissuta a momenti di intrattenimento, con la partecipazione di altri noti personaggi dello sport e dello spettacolo.

Iva Zanicchi: icona della musica italiana

Iva Zanicchi è senza dubbio una delle voci più riconoscibili e amate della musica italiana. La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta, è costellata di successi, tra cui spiccano le tre vittorie al Festival di Sanremo. Nata a Ligonchio, si è sempre distinta per la sua potenza vocale e la versatilità artistica.

Nel corso dei decenni, ha dimostrato una straordinaria capacità di reinventarsi, partecipando a numerosi programmi televisivi di successo e mantenendo un legame profondo con il suo pubblico, consolidando il suo status di vera e propria icona.