Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, relative alle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile alle 16:10 su Rai 1, annunciano giorni decisivi per Matteo. Coinvolto da Adelaide Di Sant'Erasmo e Umberto Guarnieri in un piano pensato per mettere al sicuro Odile dai fratelli Marchesi, il ragazzo farà un passo azzardato: entrerà di nascosto nella loro abitazione, convinto che sia l’unico modo per ottenere ciò che serve. Il gesto, però, avrà conseguenze immediate e pesanti, aprendo una frattura ancora più profonda tra le due famiglie e mettendo Matteo in una posizione delicatissima.

Portelli, infatti, verrà arrestato e condotto in carcere, dove chiederà subito di potere parlare con Marcello, poiché avrà una rivelazione importante che suo fratello dovrà dare alla contessa.

Matteo verrà arrestato dopo essersi introdotto in casa dei fratelli Marchesi

Il piano studiato da Adelaide e Umberto per proteggere Odile non andrà come previsto. Matteo si intrufolerà in casa di Ettore e Greta per portare avanti la strategia concordata, ma verrà scoperto e segnalato alle autorità. L’intervento della polizia sarà rapido: il giovane verrà arrestato e condotto in carcere, lasciando Adelaide e Umberto di fronte alle conseguenze del loro coinvolgimento. Dal carcere, Matteo chiederà di parlare con Marcello, affidandogli un’informazione importante da riferire ad Adelaide.

Sarà proprio grazie a quel messaggio che la Contessa farà una scoperta destinata a sconvolgerla.

Dopo il rilascio, Matteo incontrerà di nuovo Adelaide e Umberto

In seguito, Matteo verrà rilasciato e avrà finalmente modo di incontrare di nuovo Adelaide e Umberto. Il confronto sarà inevitabile: il ragazzo ribadirà ciò che ha scoperto sui fratelli Marchesi, mentre i due valuteranno come muoversi dopo quanto accaduto. Intanto, a Il Paradiso delle signore, la vita andrà avanti tra tensioni e speranze: Agata confesserà a Concetta di temere di aver perso Mimmo per sempre, Rosa deciderà di rimettere mano ai capitoli mancanti del suo romanzo, e in redazione nascerà l’idea di dedicare la copertina di Paradiso Donna alla vincitrice del concorso ALMAT. Sullo sfondo, però, l’arresto di Matteo resterà una ferita aperta.

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