Nel corso delle prossime settimane su Canale 5 andrà in onda il finale di stagione de La forza di una donna, la serie tv con protagonista l'attrice Özge Özpirinççi. Le trame sulle ultime puntate rivelano che il libro scritto da Fazilet sulla vita di Bahar Cesmeli diventerà un successo in tutta la Turchia. Ceyda, invece, diventerà la moglie di Raif in una romantica cerimonia.

Il libro sulla vita di Bahar è un successo in Turchia

Tutto inizierà quando Sirin finirà in una casa di cura dopo essere stata ritenuta incapace d'intendere e di volere dal giudice.

In questa circostanza, la darklady crollerà emotivamente dopo aver letto il libro autobiografico di Fazilet che racconta la vita travagliata di Bahar. Il volume intitolato Kadin racconterà la storia della protagonista che è risorta dalle ceneri dopo aver affrontato un destino particolarmente crudele. Sirin avrà un crollo improvviso, leggendo nero su bianco quello che aveva fatto a Sarp e tentato di fare a Doruk. Allo stesso tempo, il libro sulla vita di Bahar sarà un successo in tutta la Turchia. La donna informerà Enver, Ceyda e Arif che alcuni registi hanno intenzione di fare un film sul romanzo.

Ceyda e Raif si sposano

Le anticipazioni sul finale della serie tv turca rivelano che Bahar e Ceyda avranno il loro lieto fine.

Entrambe le amiche convoleranno a giuste nozze con Arif e Raif nello stesso giorno. In questa circostanza, la cantante riceverà una doppia sorpresa. La donna verrà chiamata per la prima volta mamma dal piccolo Arda e assisterà all'arrivo della madre alla cerimonia. Sarà in questa circostanza che Ceyda abbraccerà la genitrice prima di diventare la moglie di Raif.

Bahar ha scoperto che Sirin ha organizzato la sua aggressione per fare colpo su Arif

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio aprile su Canale 5, Emre è riuscito a trovare il suo vero figlio ma è andato incontro ad una brutta sorpresa. Dursun ha chiesto all'imprenditore 10 mila euro per cedergli Satilmis.

Nella situazione c'ha messo lo zampino Sirin (Seray Kaya), la quale ha suggerito al losco tipo di chiedere ad Emre molti più soldi per la custodia del bambino. Nel frattempo, Ceyda ha temuto di perdere il suo vero figlio Arda.

Bahar, invece, ha dichiarato i propri sentimenti ad Arif dopo che aveva rischiato la vita per lei per recuperare un cappotto in mano a tre malintenzionati. La donna ha poi scoperto che Sirin ha organizzato la sua aggressione per fare breccia nel cuore del barista. La protagonista ha rivelato quanto appreso ad Arif e Enver. Quest'ultimo ha preso male il nuovo colpo di testa della figlia e per questo ha smesso di parlare con lei.