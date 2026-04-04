Le trame delle puntate finali de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Raif deciderà di sorprendere Ceyda con una romantica proposta di matrimonio grazie all'aiuto di Bahar e Fazilet. La cantante accetterà di diventare la moglie dell'uomo dopo aver rifiutato di tornare insieme ad Emre.

Ceyda rifiuta di tornare insieme ad Emre

Ceyda otterrà la custodia del piccolo Arda grazie all'aiuto di Cem e Kismet. La donna apparirà sempre più fiduciosa del futuro della sua famiglia, contando anche sul fatto che Fazilet farà in modo che suo figlio venga inserito una scuola per bambini speciali come lui.

Nel frattempo, la cantante dovrà vedersela con Emre, il quale verrà lasciato da Kismet che capirà di provare ancora dei sentimenti per l'ex marito Cem. Il proprietario della caffetteria sfogherà la delusione d'amore, bevendo più del dovuto. Satilmis sarà costretto a chiamare Ceyda quando troverà suo padre in preda ad una pesante sbronza. Il mattino seguente, Emre incoraggiato dal figlio chiederà alla cantante di formare una famiglia felice. La donna respingerà la richiesta dell'uomo, in quanto profondamente innamorata di Raif. L'amica di Bahar assicurerà a Emre che anche lui troverà qualcuno di speciale con il quale condividere la sua vita.

Ceyda accetta la richiesta di matrimonio di Raif

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Raif ripenserà a quando la sua amata pianse vedendo una romantica proposta di matrimonio in un film.

Il figlio di Fazilet, a questo punto, fingerà di cadere dalla sedia a rotelle, tanto da venire soccorso da Fazilet e Bahar. In questo modo, l'uomo si inginocchierà dinanzi a Ceyda per regalarle un anello con la quale la chiederà in moglie. La richiesta di matrimonio colpirà la donna, che risponderà affermativamente.

Bahar ha scoperto che Sirin ha simulato la sua aggressione

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio aprile in televisione, Bahar e Arif hanno recuperato il cappotto che Sirin aveva preso in prestito e con cui era stata aggredita da tre barboni in mezzo alla strada. In questa circostanza, la protagonista ha fatto una dichiarazione d'amore al barista dopo che ha corso un pericolo per riprendere il suo giacchetto con all'interno il pacchetto di Cem.

Una volta tornata a casa, Bahar ha ricevuto la visita dei tre barboni. Questi ultimi hanno rivelato alla donna che Sirin li aveva ordinato di aggredirla per simulare un attacco. La donna scoperta la verità ha raccontato tutto ad Arif ed Enver. Il sarto è apparso arrabbiato per il nuovo colpo di testa della figlia, che ha meditato vendetta.