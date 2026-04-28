Satılmış farà licenziare Sirin nella puntata de La forza di una donna in onda giovedì 7 maggio : il bambino dirà a Emre che la ragazza ha insultato lui e Doruk.

Le anticipazioni rivelano che dopo le accuse di Satılımış, Emre non ci penserà due volte a mandare via Sirin dal locale. Prima di andare via, la ragazza proverà a discolparsi, ma poi distruggerà piatti e bicchieri in preda alla rabbia.

Doruk, Nisan e Satılımış bersagli di Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Sirin arriverà una amara sconfitta. La figlia di Enver sfogherà tutta la sua frustrazione sui bambini: Doruk e Nisan saranno bersaglio della zia che li chiamerà più volte stupidi.

Sirin dirà ai nipoti che tutti mentono loro perché non valgono niente. A quel punto Satılmış interverrà in difesa dei suoi amici, ma la ragazza ne avrà anche per lui. Sirin toglierà il gioco a Satılmış e lo chiamerà "piccolo mendicante", con una cattiveria che lascerà i bambini senza parole. L'intervento di Enver eviterà che Sirin rompa il gioco comprato da Raif, ma la ragazza non si arrenderà. Qualche giorno dopo, infatti, ruberà il gatto di Doruk e lo abbandonerà al parco. Bahar si metterà a cercare l'animale con i bambini e Yusuf spiegherà di aver visto Sirin al parco con il gatto: in questo modo ritroveranno Pulce. Dopo questo brutto episodio finito bene, Bahar e i bambini andranno a fare colazione al bar di Emre: a loro si unirà anche Arif.

Quando saranno al tavolo, Satılımış si vendicherà di tutta la cattiveria di Sirin nei confronti dei bambini.

La sconfitta di Sirin a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 7 maggio, Satılmış dirà a suo padre tutto quello che ha fatto Sirin a lui, Doruk e Nisan. Quando sentirà che la ragazza ha detto a suo figlio che nessuno lo vuole, Emre non ci penserà due volte. L'uomo chiamerà Sirin e le chiederà di andare immediatamente via per sempre. La ragazza proverà a giustificarsi, ma nulla servirà ad evitare il licenziamento. Sirin prenderà le sue cose e andrà via, ma prima passerà dal bancone del bar e distruggerà piatti e bicchieri, imprecando contro il suo ormai ex datore di lavoro. Satılmış, Doruk e Nisan saranno soddisfatti.