Sirin toglierà il gioco a Satılmış e lo umilierà nella puntata de La forza di una donna di domenica 3 maggio: "Piccolo mendicante, nessuno ti vuole".

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin si divertirà ad offendere i bambini e Satılmış non sarà così forte come proverà a mostrare. Il bambino, accuserà un duro colpo per le parole di Sirin: "Ceyda ama Arda e Emre si aspettava un bel bambino".

Sirin contro i bambini a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin sarà sempre meno lucida. Dopo aver capito che Arif l'ha sentita dire al ladro che ha ucciso Sarp, la ragazza vivrà in uno stato di perenne allerta.

Sirin farà molta fatica a tenere a bada la sua paura e spesso userà i bambini per sfogare il suo odio su di loro. L'occasione si presenterà quando Ceyda e Bahar lasceranno i bambini in sartoria da Enver per recarsi a casa di Fazilet. Il sarto affiderà per qualche minuto il suo negozio a Talat e in quel momento arriverà Sirin che vedendo i bambini da soli con l'amico di Arif si offrirà di rimanere con loro. Quando sarà da sola con Doruk, Nisan, Arda e Satılmış, Sirin si mostrerà in tutta la sua cattiveria. Innanzi tutto, Sirin rivelerà a Doruk che la sua pistola non è un giocattolo come gli ha detto Bahar, ma è un'arma vera. "E sai di chi era?", continuerà, "Di tuo padre". Doruk guarderà Nisan terrorizzato e chiederà a sua zia ulteriori spiegazioni.

Sirin sarà crudele: "Ti hanno mentito perché sei stupido", dirà, ignorando il tentativo di Nisan di difendere suo fratello.

La grande ferita dell'abbandono di Satılmış

Nella puntata de La forza di una donna di domenica 3 maggio, ci sarà un forte scontro tra Nisan e Sirin. La bambina dirà a sua zia che nessuno la ama perché è cattiva. A quel punto Sirin alzerà i toni e Satılmış interverrà per difendere i suoi amici: "Affronta me", dirà il bambino sentendosi più forte. La zia di Doruk gli strapperà il gioco di mano e inizierà a ferire anche Satılmış: "Ecco il piccolo mendicante", dirà, "Emre ti lascia qui perché non ti vuole neanche lui". "Tuo padre aspettava un bel bambino e invece sei arrivato tu", continuerà Sirin, "Me lo ha detto al bar, nessuno ti vuole".

Satılmış non avrà la forza di rispondere alle cattiverie di Sirin che non si fermeranno: "Ceyda ama Arda e neanche lei ti ama". Satılmış sarà profondamente ferito, anche se proverà a dissimulare dando della pazza a Sirin.