Le trame delle puntate finali de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane in prima visione su Canale 5 rivelano che Emre andrà incontro a due brutte delusioni d'amore. L'uomo verrà prima lasciato da Kismet che lo preferirà a Cem e poi riceverà un secco rifiuto da Ceyda a ricostruire la famiglia.

Kismet pone fine alla storia con Emre a causa di Cem

Tutto inizierà quando Kismet deciderà di essere finalmente sincera con Emre. La sorellastra di Arif comunicherà all'imprenditore di non aver più intenzione di continuare la loro relazione poiché ancora innamorata del suo ex marito Cem, con il quale progetterà di fuggire da Istanbul.

Un duro colpo per Emre, il quale cercherà consolazione nell'alcool. L'uomo rimarrà vittima di una pesante sbronza proprio quando Ceyda gli chiederà di prendersi cura di Arda e Satilmis. Quest'ultimo, a questo punto, chiamerà la madre, apparendo molto preoccupato per il padre che farà fatica ad alzarsi dal letto.

Emre vuole ricostruire la famiglia con Ceyda

Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Ceyda raggiungerà l'abitazione di Emre trovandolo in pessimo stato. La cantante capirà che l'uomo ha annegato la delusione d'amore in litri di alcool e per questo deciderà di non giudicarlo. La donna, a questo punto, si metterà ai fornelli per preparare qualcosa da mangiare a Emre, Arda e Satilmis.

Quest'ultimo rimarrà colpito dal gesto di Ceyda e per questo chiederà a suo padre di provare a fare pace con lei. Il consiglio sarà accettato dall'imprenditore, che chiederà alla donna di ricostruire la loro famiglia. La dichiarazione d'amore non avrà il risultato sperato poiché la migliore amica di Bahar confiderà a Emre di essere innamorata di Raif. Alla fine, la donna augurerà all'uomo di trovare la stessa felicità che ha trovato lei al fianco di una persona speciale.

Bahar ha incontrato Kismet durante un incarico di Cem

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a inizio aprile sui teleschermi italiani, Bahar Cesmeli ha capito che Cem non l'avrebbe lasciata in pace, insistendo affinché portasse a termine degli incarichi molto rischiosi insieme a Bersan e Ceyda.

L'uomo ha chiesto alla protagonista di venire accompagnato ad un evento di beneficenza per poi mandarla da sola in avanscoperta. Bahar ha dovuto farsi coraggio poiché Cem si è rivelato un osso duro nei suoi confronti. La donna si è messa alla ricerca di una persona per consegnarle un borsone per conto di Cem. La madre di Nisan è andata incontro ad una sorpresa quando si è trovata davanti Kismet. Bahar ha scoperto che Cem e l'avvocatessa si conoscono.