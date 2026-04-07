Negli episodi di Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 da domenica 12 a sabato 18 aprile 2026, Yildiz e Zehra faranno i conti con la giustizia.

Halit ordina ai suoi uomini di trovare Lila

Caner metterà in guardia Emir da Nadir. Ender invece, proporrà a Yildiz di organizzare un incontro segreto tra Sahika e Nadir per farli fotografare insieme. L’obiettivo di Ender, sarà quello di spingere Halit a licenziare Sahika dalla sua azienda. Purtroppo, Nadir non si presenterà all’appuntamento con Sahika.

Intanto, Zehra porterà il piccolo Halitcan fuori dalla villa senza avvisare Yildiz, e finirà per scambiare il passeggino con quello di un’altra bambina durante la passeggiata.

Dopo aver ritrovato Halitcan, Zehra dirà a Asysel di non dire niente a nessuno di quanto accaduto.

Durante una serata in discoteca, Yigit ferirà Omer in preda alla gelosia, appena lo vedrà con Lila. Quest’ultima deciderà di accompagnare Yigit a casa per non farlo guidare ubriaco, ma finiranno per addormentarsi in auto davanti la casa di Kaya. Halit ordinerà ai suoi uomini di cercare sua figlia Lila, appena si accorgerà che non è rientrata.

Kaya e Nadir alleati contro Halit, Lila e Yigit fanno pace

Successivamente, Kaya accetterà di stringere un’alleanza con Nadir contro Halit. A proposito di quest’ultimo, farà sapere al suo nemico Nadir di avere una sua foto compromettente. Ben presto, Yildiz verrà ricattata da Nadir, che la costringerà a rubare la sua fotografia e il cellulare di Halit.

Yildiz eseguirà l’ordine di Nadir, ma si salverà una copia dell’immagine. Appena scoprirà del furto, Ender sospetterà dello zampino di Yildiz, la quale negherà di essere coinvolta.

In seguito, Nadir porterà Yigit nel suo casinò clandestino, ma gli nasconderà che è di sua proprietà. Ender tenderà una trappola a Yildiz, alla quale farà recapitare un falso invito per un evento benefico, servendosi dell’aiuto di Caner. A quel punto, Yildiz si presenterà al locale insieme a Zerha, ma entrambe verranno arrestate con l’accusa di essere state coinvolte in una retata della polizia orchestrata da Sahika e Halit. Appena tornerà in libertà , Yildiz accuserà Ender del suo arresto.

Nel frattempo, Lila e Yigit si chiariranno e capiranno di non aver smesso di amarsi.

In seguito, Yildiz riceverà delle foto in cui Halit sarà ritratto insieme a Leyla, e vorrà scoprire se hanno una tresca.

Infine, Ender inviterà Nadir e cena per celebrare la loro collaborazione.

Riepilogo: Yigit e Lila hanno avuto l’ennesimo litigio

Di recente, Ender si è insospettita, appena si è accorta che suo figlio Yigit e Nadir si conoscevano già. A proposito di Yigit, i telespettatori hanno assistito al suo ennesimo litigio con Lila. Tuttavia, Yigit e Lila hanno dimostrato di provare ancora dei sentimenti l'uno per l'altra. Sahika invece ha provato a trovare un accordo con Nadir, ricevendo un netto rifiuto.