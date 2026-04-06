Martina sarà preoccupata per l'evidente complicità tra Jacobo e Don Lisandro nelle puntate de La Promessa dal 13 al 19 aprile.

Le anticipazioni rivelano che Martina sarà furiosa per il comportamento prepotente e classista di Don Lisandro. Tutto questo creerà dei malumori con Jacobo che al contrario di Catalina stringerà un'amicizia sempre più stretta con l'ospite indesiderato.

Jacobo e Don Lisandro sempre più vicini a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una settimana movimentata al palazzo De Lujan. Don Lisandro accetterà di fare da padrino ai figli di Catalina, ma il suo atteggiamento continuerà ad essere divisivo.

Innanzi tutto, l'ospite si divertirà ad umiliare Curro, ma non sarà l'unico ad essere nel suo mirino. Don Lisandro, infatti, non perderà occasione per sottolineare il fatto che Adriano sia un semplice contadino e non mancheranno gli scontri anche con lui. Martina troverà insopportabile la prepotenza di Don Lisandro e non si piegherà di fronte al suo potere. Jacobo, invece, non appoggerà affatto la sua fidanzata. Al contrario, l'uomo spingerà Martina ad essere più gentile con Lisandro perché potrebbe essere utile averlo dalla loro parte. Le discussioni tra Martina e Jacobo saranno all'ordine del giorno, soprattutto quando la ragazza vedrà il suo fidanzato sempre più vicino a Lisandro.

Martina e Jacobo: i litigi all'ordine del giorno

Nelle puntate de La Promessa dal 13 al 19 aprile, Jacobo trascorrerà molto tempo con Lisandro e sarà affascinato dalla sua figura. Il giovane, infatti, non nasconderà il suo interesse per qualcuno che ha lavorato così vicino a Sua Maestà. Martina inizierà ad essere molto preoccupata per la complicità tra Jacobo e Lisandro e non lo nasconderà. La ragazza sarà molto chiara con il suo fidanzato e gli dirà che non approva affatto il suo comportamento. "Lisandro è un misogino e un classista", dirà Martina, "Non voglio che diventi come lui". Jacobo non saprà prendere una posizione: spiegherà che da un lato gli dispiace per Curro e Adriano che sono costantemente umiliati, ma dall'altro comprende le ragioni di Don Lisandro. Martina non sarà affatto d'accordo con l'uomo che dovrebbe sposare.