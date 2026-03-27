Alonso e Leocadia imporranno a Catalina e Adriano che Lisandro faccia da padrino di battesimo ai gemelli nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni tv rivelano che Adriano e Catalina non saranno affatto felici di piegarsi con Don Lisandro. Leocadia, però, vincerà ancora una volta: Alonso seguirà il suo consiglio e non lascerà scelta a sua figlia.

Leocadia e Lisandro: nuova alleanza a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina e Adriano si troveranno in una posizione molto scomoda. L'arrivo di Lisandro al palazzo e la decisione di trattenersi più del dovuto metteranno in seria difficoltà i novelli sposi, tanto che Adriano sarà costretto a restare nascosto con i bambini.

La verità, però, emergerà nel giro di pochissimo tempo perché il braccio destro del re entrerà nella stanza di Catalina e pretenderà di avere spiegazioni. Adriano non mentirà: "Sono il marito di Catalina e il padre dei suoi figli", dirà rivendicando con forza il suo ruolo in famiglia. A quel punto, tra Lisandro e il mezzadro ci sarà un pesante scontro a cui Leocadia tenterà di mettere fine. La signore De Figueroa ancora un a volta si dimostrerà fondamentale per risolvere i problemi della famiglia di Alonso. Grazie a lei, infatti, Lisandro si calmerà ed eviterà di informare il re dell'ennesimo matrimonio sconveniente. A tutto, però, c'è un prezzo da pagare e presto Catalina e Adriano se ne accorgeranno.

La richiesta forzata di Catalina e Adriano

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia parlerà con Alonso e lo convincerà a chiedere a Lisandro di fare da padrino ai gemelli. Alla signora basterà pochissimo per ottenere il favore del marchese: Alonso, infatti, riconoscerà che avere Lisandro dalla sua parte sarebbe un vantaggio anche per i bambini. Alonso e Leocadia imporranno a Catalina e Adriano di far battezzare i bambini da Don Lisandro, anche se nessuno dei due ne sarà felice. Catalina si scontrerà con suo padre, ma alla fine vincerà anche una volta Leocadia. Piegati al volere del marchese, Adriano e Catalina andranno a scusarsi da Lisandro e gli proporranno di fare da padrino ai loro figli. Lui accetterà, ma senza entusiasmo, lasciando intendere di fare loro un grosso favore con la sua presenza.