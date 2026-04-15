Monica Maggioni, giornalista di lunga esperienza ed ex direttrice del Tg1, ha presentato il suo nuovo programma 'Newsroom', che segna il ritorno a Rai3 con un progetto incentrato sulla comprensione dei fatti. La trasmissione, in onda dal 15 aprile 2026, si propone, come sottolinea Maggioni, di “dare senso, insieme, alle logiche di un mondo caotico” usando la notizia per discutere ciò che “accreditiamo come vero in un flusso iperconnesso e frammentato di narrazioni”. L’obiettivo è offrire agli spettatori strumenti di orientamento: “Non possiamo limitarci a una cronaca piatta, il nostro compito è tentare di capire la realtà, pur tra mille punti interrogativi e tentativi”.

'Newsroom' si presenta come un laboratorio giornalistico, con la redazione protagonista che mostra i processi di costruzione delle notizie. Il programma punta a essere trasparente sui criteri di selezione dell’informazione e sul contributo di giornalisti, esperti e analisti chiamati a discutere i temi più urgenti dell’attualità nazionale e internazionale. Maggioni insiste sull’importanza di una narrazione “senza filtri né semplificazioni eccessive”, scegliendo di confrontarsi apertamente anche con la complessità dei fatti di ogni giorno.

Il format di 'Newsroom' su Rai3

La trasmissione si sviluppa in una formula a più voci, con ospiti in studio e collegamenti esterni. Ogni puntata privilegia approfondimenti tematici: dall’attualità politica ed economica alle grandi questioni geopolitiche globali.

La redazione di 'Newsroom', mostrata in trasparenza, funge da cerniera tra il pubblico e le notizie, restituendo “il rumore di fondo del mondo” senza sensazionalismo. Gli spettatori sono coinvolti direttamente, grazie a spazi per commenti e domande a cui giornalisti ed esperti rispondono in diretta, rendendo il dibattito più solido e plurale.

Le prime puntate affrontano temi come la disinformazione, la verifica delle fonti, la diffusione delle notizie digitali e i grandi eventi politici ed economici. L’approccio del programma si distingue da quello tradizionale, spesso superficiale, chiarendo criteri di priorità e scelte narrative. Il linguaggio resta accessibile e inclusivo, per abbattere la distanza con il pubblico generalista.

Monica Maggioni e l'innovazione giornalistica

Monica Maggioni, nata a Milano nel 1964, vanta un lungo percorso giornalistico come inviata in scenari di crisi e figura di riferimento nell’approfondimento Rai. Ex direttrice del Tg1 (2016-2018) e conduttrice di programmi come 'Speciale Tg1' e 'Sette Storie', Maggioni è una delle voci più autorevoli dell’informazione italiana. La scelta di portare su Rai3 un format come 'Newsroom' si inserisce nel solco dell’innovazione editoriale: format che mostrano il retroscena del giornalismo e pongono il pubblico al centro del dibattito, ancora rari nel panorama televisivo italiano.

La nuova scommessa editoriale di Rai3 mira a costruire un appuntamento di riferimento per chi cerca informazioni affidabili e una comprensione della complessità. 'Newsroom' prosegue il rinnovamento dei palinsesti Rai, confermando la tradizione della rete nel produrre programmi di approfondimento e dibattito sulle grandi questioni del presente.