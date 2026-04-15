Oggi, 15 aprile, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne e Ciro Solimeno ha svelato quanto manca alla fine del suo percorso. Le anticipazioni che ha fornito Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese, infatti, informano fan e curiosi del fatto che il tronista sceglierà una tra Elisa Leonardi e Martina Calabrò verso la metà di maggio, quindi tra due o al massimo tre settimane.

L'anticipazione sulla fine del trono di Ciro

L'avventura di Ciro a Uomini e donne sta per concludersi, o meglio non manca moltissimo alla scelta che chiuderà il suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Le anticipazioni che sono trapelate dallo studio alla fine della registrazione del 15 aprile, infatti, svelano che il tronista ha informato le sue corteggiatrici che si dichiarerà ad una di loro tra due o tre settimane al massimo.

Dopo gli scontri che ci sono stati nelle puntate precedenti, Solimeno ha deciso di non portare in esterna né Elisa né Martina e oggi si è parlato molto di questo.

Entrambe le ragazze sono convinte che Ciro avrebbe una preferenza per la "rivale", ma lui ci ha tenuto a sottolineare che al momento è confuso e non si sente ancora pronto a scegliere.

La richiesta alle corteggiatrici di Uomini e donne

Nel corso delle riprese odierne Ciro è apparso molto nervoso, infatti ha deciso di tornare al suo posto quando Maria De Filippi gli ha chiesto con chi voleva ballare.

Le lamentele di Elisa e Martina non stanno piacendo al tronista, che proprio nella registrazione del 15 aprile ha chiesto ad entrambe di dargli qualche dimostrazione in più per aiutarlo a capire chi è la persona giusta per lui.

La scelta alla fine della stagione

Com'era prevedibile, Ciro farà la sua scelta in una delle ultime registrazioni di quest'edizione di Uomini e donne.

Essendo l'unico tronista del cast, è ipotizzabile che la redazione abbia chiesto a Solimeno di "allungare il brodo" fino alla fine della stagione in corso, un po' come è successo con Gianmarco un anno fa.

Salvo colpi di scena, dunque, il ragazzo dovrebbe dichiararsi ad una tra Elisa e Martina verso la metà di maggio, quando si svolgeranno le ultime riprese prima della lunga pausa estiva.