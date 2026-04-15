Sono passati pochi mesi da quando si sono fidanzati negli studi di Uomini e donne, ma Agnese De Pasquale e Roberto Priolo stanno già attraversando la loro prima crisi di coppia. Il 15 aprile, infatti, la dama ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram per annunciare il momento no che sta vivendo con il suo promesso sposo, un periodo delicato che spera di superare al più presto.

Lo sfogo di Agnese allarma i fan

Il fidanzamento, la proposta di matrimonio, l'intervista a Verissimo e le dichiarazioni d'amore sui social: Agnese e Roberto hanno vissuto tutto questo in pochi mesi, e forse oggi si stanno ritrovando ad affrontare le prime difficoltà.

Il 15 aprile la dama di Uomini e donne ha attirato l'attenzione dei curiosi con un lungo messaggio che ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che sembra annunciare un'inaspettata crisi di coppia.

"Come hai detto tu, non tutto va come ci saremmo aspettati che andasse. L'amore, che è un motore inalienabile, non basta. Stiamo attraversando un momento delicato, un periodo in cui i problemini sembrano ostacoli insormontabili. Siamo diversi, io sono tonda e tu quadrato. Tu ti chiudi e lo faccio anch'io. Spero che il dialogo ci aiuti a trovare un punto d'incontro. Continuo a credere in noi e mi auguro di riuscire a superare tutte le nostre incomprensioni", ha scritto De Pasquale rivolgendosi direttamente al compagno.

Le critiche degli utenti social

Sotto al post con il quale Agnese ha svelato che è in crisi con Roberto, si possono trovare i commenti di chi non ha gradito la sua scelta di parlare di un momento così delicato sui social.

"Ma dille a lui queste cose", "Ma lui non ha Whatsapp?", "Certe cose dovrebbero rimanere private", "Vivetevi anziché postare tutto sui social", "Che bisogno c'era di scriverlo su Instagram?", "Non siete due ragazzini, tutto questo è ridicolo", si legge sul web in queste ore.

Possibile confronto a Uomini e donne

La notizia della crisi tra Agnese e Roberto ha sorpreso un po' tutti, ma tra i fan di Uomini e donne c'è già chi ipotizza che i due potrebbero essere ospiti di una delle prossime registrazioni per un confronto.

D'altronde la dama e il cavaliere si sono conosciuti negli studi del dating-show e sempre lì si sono promessi che nel 2027 sarebbero diventati marito e moglie.