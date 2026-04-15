Proseguono le riprese di Uomini e donne e con esse le anticipazioni di quello che andrà in onda tra qualche settimana su Canale 5. Il 15 aprile il cast si è ritrovato in studio per una nuova registrazione e Lorenzo Pugnaloni ha svelato che Cinzia Paolini ha raccontato dei baci che si è scambiata con Marco in albergo, invece Gemma Galgani è stata rifiutata dal cavaliere Gianpaolo dopo un aperitivo.

Nuova delusione per Gemma

Oggi, 15 aprile, il cast di Uomini e donne ha partecipato a nuove riprese e sul web stanno già circolando le anticipazioni di gran parte delle cose che sono accadute.

Nel corso della seconda ed ultima registrazione di questa settimana, dunque, Gemma ha mandato via un signore che era sceso per lei e poi ha commentato l'esterna che ha fatto con Gianpaolo (new entry del parterre). Se la dama si è mostrata entusiasta di questa nuova conoscenza, il cavaliere ha subito frenato dicendo che non potrebbe diventare più di un'amicizia.

Tra Cinzia e Marco, invece, va tutto benissimo: i due si sono baciati in albergo e oggi lei ha ammesso di provare un sentimento e che non esiterebbe a trasferirsi da lui a Milano.

Le novità sulle coppie più discusse di Uomini e donne

Questa settimana negli studi di Uomini e donne si è parlato molto d'amore, in particolare di una coppia che si è formata a sorpresa e dopo una breve frequentazione.

Accantonato il rapporto altalenante con Elisabetta, Sebastiano ha conosciuto Simona e con lei ha decido di andare via dal programma.

Bel periodo anche per Alessio e Debora, che stanno uscendo insieme da un po' di tempo e che hanno scelto di rendere il loro legame esclusivo.

Meno fortunate, invece, sono state Elena e Sabrina: la prima ha chiuso con Massimo per la differenza d'età, la seconda ha detto addio a Davide dopo un lungo corteggiamento.

Sebastiano e Simona fuori dallo studio

Mentre agli Elios era in corso la seconda registrazione di Uomini e donne di questa settimana, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato le prime foto di Sebastiano e Simona fuori dallo studio.

Tra il cavaliere e la dama c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine, infatti hanno deciso di andare via insieme a neppure un mese di distanza dal loro primo incontro davanti alle telecamere.

Tra i fan, però, c'è chi è curioso di sapere come ha reagito Elisabetta al "fidanzamento lampo" del suo ex con un'altra donna del parterre.