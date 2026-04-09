Notizia di qualche settimana fa è che Mario Lenti ha lasciato Uomini e donne per frequentare una signora al di fuori, ed è stato lo stesso cavaliere a confermarlo nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Casa Lollo in questi giorni. L'imprenditore pugliese ha anche ricordato i flirt che ha avuto in trasmissione, soprattutto quello molto discusso con Gemma Galgani.

Il commento sulla conoscenza con Gemma

In una recente puntata di Uomini e donne Maria De Filippi ha motivato l'assenza di Mario in studio dicendo: "Ha lasciato il programma e sta frequentando una signora al di fuori".

Il cavaliere manca agli Elios da più di un mese, ma solo in questi giorni ha deciso di rompere il silenzio sul suo addio al dating-show del quale è stato assoluto protagonista in questa stagione.

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, l'imprenditore ha ufficializzato la fine del suo percorso nella trasmissione di Canale 5 e poi ha ricordato i flirt che ha avuto con le dame del parterre.

Quando gli è stato chiesto un commento sulla turbolenta conoscenza con Gemma, Mario ha detto: "Mi stava appresso, poverina. Tra noi non c'è stato neanche un bacio, le davo protezione e sono stato frainteso. Lei ha bisogno d'affetto, ma nei miei confronti non è stata sempre sincera".

La frecciatina all'opinionista di Uomini e donne

Mario si è detto contento dell'esperienza che ha fatto a Uomini e donne, anche se in alcune occasioni si è sentito attaccato ingiustamente.

"Gianni a volte esagera, aggredisce per prendersi l'applauso e mi provocava per avere una reazione", ha dichiarato Lenti dopo aver abbandonato il parterre Over.

Il cavaliere ha speso qualche parola anche per Cinzia e ha smentito categoricamente le voci che circolavano su un loro presunto accordo lontano dalle telecamere.

Nessun ritorno in studio

In quest'intervista Mario ha messo la parola "fine" al suo percorso a Uomini e donne, infatti ha escluso un suo ritorno in studio da qui al termine della stagione.

Il cavaliere sta frequentando una signora che non se l'è sentita di andare in tv per corteggiarlo, quindi è stato lui a fare un passo verso di lei lasciando il parterre da un momento all'altro.