Nel cuore della quarta stagione di Forbidden Fruit, la vita di Yildiz verrà stravolta da un momento molto difficile. Le trame turche anticipano una svolta: Halit Argun riuscirà a ottenere l’affidamento di Halit Can. Una decisione del tribunale che lascerà Yildiz senza punti di riferimento.

Il patto tra Halit ed Ender: il piano per incastrare Yildiz

La caduta di Yildiz non è casuale, ma il risultato di un piano di Halit, con la complicità di Ender. Spinto dalla vendetta dopo aver scoperto il (presunto) tradimento di lei con Kerim, l'imprenditore decide di colpirla dove fa più male: il suo ruolo di madre.

Ender e Halit riescono a raccogliere e manipolare prove che dipingono Yildiz come una donna instabile, costruendo accuse che la mettono con le spalle al muro davanti ai giudici.

Dramma a Villa Argun: Halit Can strappato alla madre

Il momento del distacco è confuso. Subito dopo il matrimonio tra Halit ed Ender, Yildiz tenta di abbandonare la villa insieme alla madre Asuman e all'amico Emir, portando con sé il piccolo Halit Can. Tuttavia, Halit ha previsto ogni mossa e ha già sguinzagliato le guardie della proprietà che, guidate dall'autista di fiducia Sitki, sbarrano la strada al gruppo.

La situazione degenera in pochi istanti: nonostante le proteste di Yildiz, il bambino viene strappato con la forza dalle braccia della madre.

A quel punto interviene la legge. Halit mostra un documento, un provvedimento d'urgenza ottenuto dal tribunale. Sfruttando la situazione economica dell'ex moglie, l'imprenditore convince il giudice che l'unico ambiente idoneo sia la sua villa, ottenendo così l'affidamento immediato e lasciando Yildiz senza alternative.

La caduta di Yildiz: la nuova vita senza il figlio

Tornata a una vita più semplice, Yildiz si ritrova sola e devastata. Senza più certezze economiche e, soprattutto, senza il figlio, la protagonista attraversa una fase difficile. Si sente senza alternative, ma è proprio in questo stato di abbandono che inizia a pensare a come reagire.

Sarà la madre Asuman a spronarla a non darsi per vinta. Yildiz capirà che per riavere Halit Can non dovrà più giocare secondo le regole, ma dovrà diventare spietata quanto i suoi nemici.