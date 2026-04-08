Si è conclusa poco fa l'unica registrazione di Uomini e donne di questa settimana, e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di alcune delle cose che sono accadute in studio. Ciro Solimeno ha baciato entrambe le corteggiatrici in esterna, ma ha svelato che Martina Calabrò è la preferita della sua famiglia. Elisa Leonardi si è arrabbiata ed è uscita, il tronista l'ha rincorsa spiegandole che al momento è confuso, ma non ha fatto lo stesso quando anche l'altra corteggiatrice è scappata nel backstage.

L'incertezza del tronista di Uomini e donne

Oggi, 8 aprile, si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne e Maria De Filippi ha dedicato molto tempo a Ciro.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese svelano che il tronista ha fatto una bellissima esterna con Martina e le ha confidato che è la corteggiatrice preferita della sua famiglia.

A Elisa, invece, il giovane ha detto che la vede un po' frenata e che dovrebbe sbloccarsi visto che manca poco alla fine del percorso.

In studio non sono mancati i battibecchi e le pretendenti di Solimeno si sono lamentate delle attenzioni che lui darebbe ad entrambe nello stesso modo.

Ciro insegue Elisa dietro le quinte

Sempre nella registrazione di Uomini e donne dell'8 aprile, Elisa ha deciso di lasciare lo studio mentre le dame e i cavalieri ballavano un lento.

Ciro ha rincorso la corteggiatrice, ha parlato un po' con lei dietro le quinte e poi sono rientrati insieme.

Martina non ha apprezzato le attenzioni che il tronista ha dato alla sua "antagonista", così ha scelto di uscire anche lei mentre le riprese erano ancora in corso.

Stavolta, però, Solimeno non ha seguito la sua pretendente perché secondo lui non era successo nulla di così grave da giustificare quel comportamento.

Si allontana la scelta

Maria De Filippi ha provato a dare una mano al tronista spiegando alle ragazze che cambierebbe idea ogni giorno su chi preferisce tra loro, quindi non dovrebbero rimanerci male se si comporta più o meno allo stesso modo con entrambe.

Al momento Ciro non si sente pronto a fare una scelta, anzi vuole sfruttare tutto il tempo che ha a disposizione per approfondire la conoscenza con le due corteggiatrici che sta portando in esterna da mesi.