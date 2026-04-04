Anche oggi, 4 aprile, i protagonisti di Uomini e donne si sono ritrovati in studio per partecipare ad una nuova registrazione. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni alla fine delle riprese, svelano che Gemma Galgani ha interrotto la conoscenza con Antonio quando ha capito che non è attratto fisicamente da lei. Cinzia Paolini e Cristina Tenuta, invece, hanno discusso animatamente con i cavalieri che stanno frequentando (entrambi si chiamano Marco).

Tensioni nel parterre Over

Il 4 aprile si sono svolte nuove riprese di Uomini e donne e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo in studio.

Nella registrazione di questo sabato, dunque, si è parlato di Gemma e della decisione che ha dovuto prendere quando Antonio ha ammesso che non è attratto da lei.

Cristina e Cinzia, invece, hanno litigato animatamente con i cavalieri che stanno conoscendo: la prima si è lamentata del fatto che Marco racconterebbe cose lontane dalla realtà, la seconda ha accusato Marco (un altro signore del parterre) di non averla difesa dagli attacchi che ha ricevuto ultimamente, anzi l'avrebbe zittita davanti a tutti.

Frequentazioni e liti a Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate in questi giorni è stato dato molto spazio ad alcuni componenti del parterre Over.

Diego, per esempio, è riuscito a fare breccia nel cuore di tre dame del cast dopo un paio di apparizioni in studio: Paola è stata la prima a notare il cavaliere, poi a lei si sono aggiunte anche Rosanna e Maria.

Ovviamente non sono mancati gli scontri, come quello accesissimo tra Cinzia e Tina che ha monopolizzato gran parte delle riprese di venerdì scorso.

Anche Ciro ha discusso con le sue corteggiatrici, in particolare con Elisa che si è lamentata del fatto che il tronista si comporterebbe allo stesso modo sia con lei che con Martina.

Gemma ai margini del programma

Come avranno notato gli spettatori più attenti, nell'ultimo periodo Gemma ha avuto pochissimo spazio a Uomini e donne.

Fatta eccezione per qualche intervento per attaccare una dama o un cavaliere del parterre, Galgani non è stata protagonista di nessuna delle puntate che sono andate in onda nell'ultimo mese.

Sul web c'è chi sostiene che a fine stagione la 76enne potrebbe lasciare il programma per sua scelta o per volontà della redazione (che potrebbe non riconfermarla), ma un dato di fatto è che da settembre ad oggi è stata al centro delle dinamiche solo per la conoscenza con Mario.