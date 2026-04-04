"Per vincere il programma venderebbe anche sua madre", questa la critica sollevata da Paola Caruso nei confronti di Francesca Manzini durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 3 aprile su Canale 5. Tali affermazioni hanno mandato su tutte le furie la comica romana, al punto che è dovuta intervenire la conduttrice Ilary Blasi per stemperare la situazione.

Le critiche di Paola Caruso

Durante la sesta puntata del GFVip, c'è stato un duro scontro tra Paola Caruso e Francesca Manzini. Quest'ultima dopo essere stata chiamata a fare chiarezza sul rapporto con Raimondo Todaro, ha avuto modo di vedere una clip in cui l'ex Bonas di Avanti Un Altro l'ha criticata duramente: "Lei per vincere il programma venderebbe anche sua madre".

In quel momento la comica si trovava nel monolocale e ha iniziato ad urlare chiedendo di aprire la porta. Sebbene Raimondo abbia cercato di calmare la sua amica, quest'ultima non ha sentito ragioni salvo poi scoppiare a piangere. La concorrente ha ribadito che nessuno si deve permettere di tirare in ballo i suoi affetti, soprattutto se non conoscono la situazione che ha fuori. Dallo studio Ilary Blasi ha cercato di spiegare alla gieffina che si tratta di un semplice modo di dire e ha esortato a non prenderla sul personale, anche Selvaggia Lucarelli ha invitato la concorrente a prendere tutto con più leggerezza.

Dopo essere tornata in salone, Manzini ha iniziato ad urlare contro la concorrente calabrese.

Quest'ultima però ha ribadito il suo pensiero, sostenendo che non voleva parlare della madre di Francesca ma voleva semplicemente tacciarla di opportunismo. A cercare di stemperare la situazione ci ha pensato Elia, ma anche la showgirl è finita per discutere con Paola tanto che le due si sono nominate a vicenda.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, gli utenti che hanno seguito la discussione tra le due concorrenti del reality show hanno espresso un loro parere.

Uno spettatore ha affermato: "La settimana scorsa tira in ballo la figlia di Todaro. Ora la mamma di Francesca, Paola chi si crede di essere?". Un altro ha aggiunto: "Ma se i concorrenti iniziassero a fare il nome del figlio di Paola, lei come reagirebbe?".

Un altro utente ha invece sostenuto che Francesca è sempre troppo teatrale nelle reazioni". Un altro spettatore ha commentato: "Paola potrebbe anche aver ragione, ma le persone esterne al reality non si toccano". Infine c'è chi crede che entrambe le concorrenti abbiano un atteggiamento sopra le righe.

GFVip: riassunto sesta puntata

Nella puntata del GFVip in onda ieri, Ilary Blasi ha iniziato parlando della reazione di Francesca Manzini dopo che Raimondo Todaro è finito nel monolocale con Ibiza Altea: la comica ha ribadito che da parte sua c'è solamente un'amicizia verso il ballerino siciliano. A seguire si è parlato dei numerosi scontri tra Paola Francesca: Antonella Elia è intervenuta per stemperare la situazione, ma a sua volta è stata coinvolta in una discussione accesa con l'ex Bonas.

Ibiza Altea ha invece discusso con Antonella Elia per via delle numerose critiche ricevute mentre si trovava nel monolocale. Il verdetto del televoto ha invece visto Todaro salvo e avendo la possibilità di salvare qualcuno dalla nomination ha optato per la sua amica Francesca, mentre Ibiza è stata la prima candidata all'eliminazione della settima puntata in onda martedì 7 aprile. Le nuove nomination hanno visto Marco Berry, Antonella Elia e appunto Ibiza Altea a rischio eliminazione. Selvaggia Lucarelli ha smascherato Paola Caruso, sostenendo che prima del reality le abbia scritto.