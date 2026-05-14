Alvise Rigo, figura ormai consolidata nel panorama televisivo italiano e già apprezzato concorrente di Ballando con le Stelle, ha recentemente scelto di condividere la sua prospettiva riguardo al legame che lo unisce a Elisabetta Canalis. Nel corso di una sua recente apparizione pubblica, Rigo ha espresso con chiarezza la profonda ammirazione che nutre per la showgirl, dichiarando in modo esplicito che di lei gli è piaciuto tutto. Tuttavia, ha voluto immediatamente puntualizzare la natura del loro rapporto, specificando che tra i due non si è mai sviluppata una relazione di tipo sentimentale, bensì si è consolidata una profonda stima reciproca, fondamento di una sincera amicizia.

Le dichiarazioni di Alvise Rigo su Elisabetta Canalis: "Di lei mi è piaciuto tutto"

L'ex atleta di rugby, che ha saputo conquistare il pubblico anche sul piccolo schermo, ha svelato i motivi per cui Elisabetta Canalis lo ha particolarmente colpito. Ha enfatizzato la sua personalità spiccata e il suo modo autentico di relazionarsi con le persone. Rigo ha descritto la showgirl come una figura intrinsecamente solare, capace di irradiare positività e di mettere con grande naturalezza a proprio agio chiunque le stia accanto. Nonostante questa inequivocabile e sincera ammirazione per le sue qualità umane e professionali, Alvise Rigo ha tenuto a ribadire con estrema chiarezza che il loro rapporto è sempre rimasto saldamente ancorato ai limiti di una semplice e leale amicizia, senza mai travalicare in un coinvolgimento di natura più intima o romantica.

Chiarimenti sulle relazioni personali e le voci di flirt con Shaila Gatta

Negli ultimi tempi, l'attenzione mediatica si era concentrata anche su presunte voci riguardanti un possibile flirt tra Alvise Rigo e Shaila Gatta. A tal proposito, lo stesso Rigo ha provveduto a smentire categoricamente tali indiscrezioni, affermando con decisione che tra lui e la ballerina non vi è mai stato alcun tipo di legame romantico o sentimentale. L'ex partecipante di Ballando con le Stelle ha ulteriormente confermato di mantenere eccellenti rapporti sia con Elisabetta Canalis sia con Shaila Gatta, ma ha sottolineato con fermezza che si tratta esclusivamente di amicizie nate e sviluppatesi all'interno dell'ambiente professionale televisivo, prive di qualsiasi implicazione affettiva.

Le recenti dichiarazioni rilasciate da Alvise Rigo si rivelano fondamentali per fare piena luce sulle sue relazioni personali, spesso oggetto di un'intensa e talvolta fuorviante attenzione da parte dei media. Il suo racconto offre, in questo contesto, uno sguardo più trasparente e autentico sulle complesse dinamiche che caratterizzano il mondo dello spettacolo. In tal modo, Rigo ha voluto porre l'accento sull'importanza cruciale della sincerità e del rispetto reciproco come pilastri fondamentali in tutte le interazioni umane, anche e soprattutto in un ambiente così esposto e sotto i riflettori.