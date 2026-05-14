Belén Rodríguez è stata la protagonista di un'intervista nel programma "È sempre mezzogiorno", condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Nella puntata del 13 maggio 2026, la showgirl ha condiviso aspetti della sua vita privata e professionale, affrontando con sincerità temi di famiglia, sentimenti e futuro televisivo.

La vita sentimentale e la priorità dei figli

Nel corso della conversazione, Belén ha rivelato di essere single da due anni, un periodo che ha definito con ironia un "evento". Non cerca attivamente un nuovo partner, poiché la sua priorità sono i figli, Santiago De Martino e Luna Marì.

Ha evidenziato il suo forte legame con le abitudini e l'impegno nella crescita dei bambini, descrivendoli educati, intelligenti e sensibili. Ha ritratto Santiago come appassionato di tecnologia e molto portato per l'inglese; Luna Marì è stata definita una bambina piena di energia.

Fragilità, rapporti umani e orizzonti televisivi

L'intervista ha toccato corde intime: Belén ha ammesso di sentirsi spesso fragile e di vivere i rapporti umani con grande intensità. Ha confessato di dare molto agli altri, ma di non ricevere sempre lo stesso, mostrando un lato più vulnerabile della sua immagine pubblica. Non sono mancati momenti leggeri, come la passione per le empanadas, ma l'attenzione si è spostata sul futuro professionale.

Parlando de "L'Isola dei Famosi", Belén ha espresso interesse per un possibile ritorno nel celebre reality, lasciando aperte le porte a nuove opportunità televisive, pur senza fornire conferme ufficiali.

Belén Rodríguez: carriera e immagine pubblica

Belén Rodríguez si conferma una delle figure più riconoscibili dello spettacolo italiano. Nata in Argentina, ha costruito una carriera poliedrica come showgirl, conduttrice e modella. La sua partecipazione a programmi di successo, come "L'Isola dei Famosi", ha consolidato la sua popolarità. Oltre all'attività televisiva, la sua vita privata e il suo ruolo di madre sono spesso al centro dell'attenzione mediatica.