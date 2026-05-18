Una nuova e accesa disputa pubblica ha riacceso i riflettori su Sonia Bruganelli e Marco Salvati. L'episodio scatenante è la decisione di Bruganelli di rendere pubblico un messaggio privato ricevuto dall'autore televisivo, nel quale Salvati si informava sulle condizioni di salute della figlia Silvia, recentemente ricoverata in ospedale. La pubblicazione del messaggio sui social ha innescato una reazione estremamente dura da parte dell'imprenditrice nei confronti di Salvati, evidenziando una tensione preesistente tra i due.

Il messaggio sulla figlia Silvia e la dura replica

Il contenuto del messaggio di Marco Salvati era diretto: l'autore chiedeva a Sonia Bruganelli notizie sullo stato di salute della figlia Silvia, domandando se fosse già tornata a casa dopo il ricovero. Invece di una risposta diretta, Bruganelli ha scelto di condividere il messaggio nelle sue storie di Instagram, accompagnandolo con un commento fortemente critico. L'imprenditrice ha accusato Salvati di essere una persona "abituata a cambiare pelle secondo le necessità", per poi rincarare la dose con parole inequivocabili: "Se usi mia figlia sei uno schifo di persona". Questa mossa ha reso evidente la profondità del risentimento tra i due.

Un rapporto logorato da anni di attriti

Il legame tra Sonia Bruganelli e Marco Salvati, un tempo collaboratori stretti nell'ambito dei programmi televisivi legati a Paolo Bonolis, si è progressivamente deteriorato. La rottura definitiva dei rapporti, sia personali che professionali, sarebbe avvenuta in seguito a una lite verificatasi a Formentera tempo addietro. Questo episodio ha segnato un punto di non ritorno, e la recente pubblicazione del messaggio privato si inserisce in un quadro già complesso e teso. La vicenda, infatti, si intreccia con un periodo di forti polemiche che coinvolgono Bruganelli e altri ex collaboratori storici di Bonolis.

Le polemiche nell'ambiente televisivo e le dichiarazioni di Presta

La tensione tra Bruganelli e Salvati si inserisce in un contesto più ampio di attriti nell'ambiente televisivo, acuitosi in seguito alle dichiarazioni di Lucio Presta. L'agente televisivo, nella sua autobiografia, aveva fatto luce su presunte difficoltà personali e professionali vissute dalla coppia Bonolis-Bruganelli. Le affermazioni di Presta erano state in parte confermate dallo stesso Marco Salvati in interviste precedenti, aggiungendo ulteriore complessità al quadro. Al momento, l'autore televisivo non ha rilasciato alcuna replica pubblica alle gravi accuse mosse da Sonia Bruganelli, lasciando la questione in sospeso e alimentando l'attesa per eventuali sviluppi.